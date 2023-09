Studimi identifikon lidhjen e mundshme molekulare midis COVID-19 dhe simptomave njohëse

Një studim i publikuar në PNAS Nexus ka zbuluar një lidhje të mundshme molekulare midis COVID-19 dhe simptomave njohëse, të tilla si "mjegulla e trurit", e përjetuar nga individët e infektuar.

Është vërejtur se infeksioni COVID-19 mund të përkeqësojë sëmundjen e Alzheimerit te pacientët që tashmë e kanë këtë gjendje. Për më tepër, individët që kanë kontraktuar COVID-19 mund të kenë një rrezik në rritje të zhvillimit të sëmundjes Alzheimer në krahasim me ata që nuk janë infektuar.

Të udhëhequr nga Cristina Di Primio dhe kolegët e saj, studiuesit hetuan ndikimin e infeksionit SARS-CoV-2 në zhvillimin e ndryshimeve biokimike të lidhura me sëmundjen Alzheimer. Ata kryen eksperimente duke përdorur kultura qelizore neuroblastoma njerëzore dhe minj.

Gjetjet e studimit zbuluan se kur virusi SARS-CoV-2 infekton qelizat neuronale ose trurin e minjve, ai ndërvepron me një proteinë të lidhur me mikrotubulat e quajtur Tau. Në individët me sëmundjen e Alzheimerit, Tau dihet se ngatërrohet dhe grumbullohet në neurone. Virusi shkakton hiperfosforilimin e Tau në vende specifike lidhëse të ngjashme me sjelljen e proteinës në pacientët me Alzheimer.

Hiperfosforilimi i Tau rrit gjasat e formimit të agregatit. Përveç kësaj, studiuesit vunë re një rritje të konsiderueshme të Tau-së së patretshme në qelizat e infektuara, gjë që tregon ndryshime patologjike në proteinë.

Mbetet e paqartë nëse këto ndryshime janë rezultat i drejtpërdrejtë i virusit apo pjesë e një përgjigjeje mbrojtëse qelizore për të parandaluar riprodhimin viral. Hulumtime të mëtejshme janë të nevojshme për të kuptuar plotësisht implikimet e këtyre gjetjeve.

Zbulimi i kësaj lidhjeje të mundshme molekulare midis COVID-19 dhe simptomave njohëse nxjerr në pah marrëdhënien e ndërlikuar midis virusit dhe shëndetit neurologjik. Ai hap rrugë për kërkime të ardhshme për të hetuar strategjitë për parandalimin ose trajtimin e dëmtimeve njohëse te pacientët me COVID-19.

