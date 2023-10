Mjete të reja për Astronautët: Eksplorimi i Sfidave dhe Inovacioneve në Hapësirë

Dy kozmonautë të guximshëm u nisën në një shëtitje hapësinore jashtë Stacionit Ndërkombëtar Hapësinor (ISS) të mërkurën, më 25 tetor, duke hasur në një rrjedhje magjepsëse të ftohësit që ishte vërejtur në fillim të muajit. Oleg Kononenko dhe Nikolai Chub, të dy nga agjencia ruse e hapësirës Roscosmos, u nisën me padurim në aktivitetin e tyre jashtë automjeteve (EVA) me një mision për të dokumentuar dhe izoluar rrjedhjen e ftohësit nga radiatori.

Gjatë ecjes hapësinore, Kononenko vëzhgoi nga afër amoniakun e grumbulluar, i cili kishte formuar një "njollë" ose "pikëz" në rritje. Kjo pamje unike çoi në ndotjen e njërës prej lidhjeve të tij, e cila duhej të fiksohej në një qese dhe të lihej jashtë stacionit hapësinor. Kozmonautët, të përgatitur për çdo takim të mundshëm me ftohësin toksik, pastruan me zell kostumet dhe mjetet e tyre hapësinore për të siguruar që asnjë gjurmë e amoniakut të mos kthehej brenda stacionit.

Gjatë dokumentimit të radiatorit, Kononenko zbuloi një pamje mahnitëse: vrima të shumta uniforme në sipërfaqen e paneleve. I intriguar, ai dërgoi me radio kontrollorët e fluturimit në Kontrollin e Misionit në Moskë, duke i përshkruar ata si me "skaje shumë të njëtrajtshme, sikur të ishin shpuar". Shpërndarja kaotike e këtyre vrimave shton misterin rreth këtij incidenti.

Amoniaku i mbetur që rrjedh kur u mbyllën valvulat besohet se ka kontribuar në formimin e "njollës". Inxhinierët rusë do të analizojnë me kujdes të dhënat e mbledhura nga kozmonautët në mënyrë që të përcaktojnë shkakun e rrjedhjes dhe të zhvillojnë zgjidhje për mirëmbajtjen e radiatorit në të ardhmen.

Për më tepër, gjatë kësaj ecjeje hapësinore, Kononenko dhe Chub instaluan me sukses një sistem komunikimi sintetik radar në modulin laboratorik me shumë qëllime Nauka. Ky sistem i ri do të luajë një rol vendimtar në monitorimin e mjedisit të Tokës. Ata lëshuan gjithashtu një nanosatelit të vogël në formë kubi, i projektuar për të testuar teknologjinë e velave diellore. Ndërsa krahët diellorë nuk shtriheshin siç ishte planifikuar, misioni testoi me sukses mekanizmin e vendosjes.

Kjo shëtitje hapësinore emocionuese 7-orëshe dhe 41-minutëshe përfundoi me mbylljen e kapakut në bllokimin e ajrit të modulit Poisk. Në total, shënoi ecjen e parë në hapësirë ​​të Chub dhe të gjashtin mbresëlënës të Kononenkos, duke e çuar kohën e tij kumulative të ecjes në hapësirë ​​në 41 orë e 43 minuta mbresëlënëse.

Burimet: NASA TV, Agjencia Federale Ruse e Hapësirës (Roscosmos)