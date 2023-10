Ylli i mitur me kurorë me gjemba mund t'i rezistojë valëve të të nxehtit, duke paraqitur një kërcënim më të madh për shkëmbinjtë koralorë

Hulumtimi i fundit i kryer nga biologë detarë nga Universiteti i Sidneit ka hedhur dritë mbi elasticitetin e yjeve të mitur me kurorë me gjemba ndaj valëve të të nxehtit, duke ngritur shqetësime për përkeqësimin e mundshëm të dëmtimit të shkëmbinjve koralorë të shkaktuar nga ndryshimet klimatike. Ylli i detit me kurorë me gjemba është vendas në Reef Barrier të Madh dhe njihet si një nga grabitqarët më të rëndësishëm të koraleve. Dëmi që ata shkaktojnë është i dyti pas cikloneve dhe ngjarjeve zbardhuese për sa i përket vdekshmërisë së koraleve.

Studimi, i udhëhequr nga profesoresha Maria Byrne dhe i botuar në revistën Global Change Biology, zbuloi se yjet e mitur me kurorë me gjemba janë në gjendje të tolerojnë nivele të larta të nxehtësisë që janë vdekjeprurëse për koralet. Kjo elasticitet i lejon ata t'i mbijetojnë valëve të të nxehtit dhe të vazhdojnë ciklin e tyre të jetës si grabitqarë mishngrënës që ushqehen me koralet e reja të riprodhuara.

Gjetjet tregojnë se edhe nëse popullsia e rritur e yjeve me kurorë me gjemba zvogëlohet për shkak të ngrohjes së oqeanit të nxitur nga ndryshimet klimatike, ylli i ri barngrënës mund të presë me durim që kushtet e duhura të rriten në grabitqarë që hanë koralet. Kjo mund të çojë në një ringjallje të popullatës së grabitqarëve dhe dëmtim të mëtejshëm të shkëmbinjve koralorë.

Ndryshimi i klimës tashmë po shkakton zbardhjen e koraleve dhe vdekjen kur temperaturat e ujit rriten me 1-3 gradë Celsius. Studimi zbuloi se ylli i mitur me kurorë me gjemba mund të tolerojë tre herë intensitetin e nxehtësisë që shkakton zbardhjen e koraleve. Kjo aftësi, së bashku me preferencën e tyre për habitatet e rrënojave të krijuara nga zbardhja e koraleve dhe vdekshmëria, lejon që numri i tyre të rritet gradualisht me kalimin e kohës.

Studiuesit identifikuan gjithashtu faktorë që kontribuojnë në mbijetesën e yjeve të mitur me kurorë me gjemba në kushte ngrohjeje. Madhësia e tyre e vogël zvogëlon kërkesat e tyre fiziologjike dhe aftësia e tyre për t'u ushqyer me një shumëllojshmëri burimesh ushqimore, duke përfshirë algat korale, rrit elasticitetin e tyre.

Sipas bashkëautorit të studimit, Matt Clements, gjetjet theksojnë rolin e mundshëm të vdekshmërisë së koraleve të shkaktuar nga zbardhja në kontributin në shpërthimet e yjeve të detit me gjemba. Humbja e grabitqarëve natyrorë dhe akumulimi i lëndëve ushqyese në ujë gjithashtu luajnë një rol në përkeqësimin e ndikimit të ndryshimeve klimatike në shkëmbinjtë koralorë.

Nevojiten kërkime të mëtejshme për të kuptuar implikimet e këtyre gjetjeve për ekosistemet detare dhe ruajtjen e shkëmbinjve koralorë.

Referenca:

"Yjet e detit me kurorë me gjemba në fazën e pritjes për të mitur janë elastike në kushtet e valëve të të nxehtit që zbardhin dhe vrasin koralet" nga Maria Byrne, http://dx.doi.org/10.1111/gcb.15912