Përmbledhje: Mbi 100 studiues të vetëdijes kanë akuzuar teorinë e informacionit të integruar (IIT) të ndërgjegjes si pseudoshkencë. Kritikët argumentojnë se kjo lidhje me një teori pseudoshkencore do të dëmtojë besueshmërinë e shkencës së vetëdijes në tërësi. Megjithatë, ka të tjerë që besojnë se akuzat e pambështetura të pseudoshkencës do të bëjnë që e gjithë fusha e shkencës së ndërgjegjes të perceptohet si pseudoshkencë. Vetë teoria, IIT, është një teori gjithëpërfshirëse e ndërgjegjes e propozuar nga neuroshkencëtari Giulio Tononi. Ai synon të sigurojë kushte të sakta matematikore për të përcaktuar se kur një sistem, siç është truri, është i vetëdijshëm. Teoria bazohet në masën matematikore të integrimit të informacionit, etiketuar si ϕ. Nënshkruesit e letrës vënë në dyshim mbështetjen eksperimentale për implikimet e guximshme të teorisë. Një bashkëpunim kundërshtues midis IIT dhe teorisë globale të hapësirës së punës rezultoi në rezultate eksperimentale të përziera, duke u anuar pak nga IIT. Megjithatë, duhet theksuar se IIT nuk bazohet vetëm në eksperimentimin shkencor, por përfshin gjithashtu reflektim filozofik. Teoria fillon me pesë aksioma që rrjedhin nga përvoja e ndërgjegjshme dhe i përkthen ato në postulate rreth vetive të nevojshme për një sistem fizik për të mishëruar vetëdijen. Kritikët e IIT mund të motivohen nga dëshira për të diferencuar shkencën nga filozofia, si dhe për të vendosur shkencën e ndërgjegjes si një fushë legjitime shkencore. Sidoqoftë, vetëdija nuk është një fenomen i vëzhgueshëm publikisht dhe studimi i saj shkon përtej metodave tradicionale shkencore.

Burimet:

– Philip Goff. "Lufta Civile në Kërkimin e Ndërgjegjes: Akuzat e Pseudoshkencës." Biseda, 13 tetor 2021.