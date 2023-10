Përcaktimi i parametrave themelorë të yjeve: duke analizuar yllin e Barnardit

By

Ky artikull diskuton rëndësinë e përcaktimit të parametrave themelorë të yjeve dhe paraqet një analizë të detajuar spektroskopike të yllit të Barnardit. Kuptimi i këtyre parametrave është i rëndësishëm në fusha të ndryshme të astrofizikës, nga studimi i evolucionit të galaktikave deri te fitimi i njohurive mbi strukturën e brendshme të ekzoplaneteve.

Analiza bazohet në një spektër me cilësi të lartë pranë infra të kuqe (NIR) të yllit të Barnard, marrë me CFHT/SPIRou, i cili ka një raport sinjal-zhurmë mbi 2500 në brezin H. Ky spektër krahasohet me modelet e atmosferës yjore PHOENIX-ACES. Është interesante se ndërsa spektri i vëzhguar përmban mijëra linja, ka linja të shumta të pranishme në model që nuk shihen në të dhënat e vëzhguara dhe anasjelltas.

Disa faktorë, të tillë si mospërputhja e vazhdueshme, ndotja e pazgjidhur dhe linjat spektrale të zhvendosura nga gjatësitë e tyre të valës së pritur, identifikohen si burime të mundshme të paragjykimit për përcaktimin e bollëkut. Për të kapërcyer këto sfida, autorët identifikojnë një listë të shkurtër të disa qindra linjave të besueshme nga mbi 10,000 linjat e vëzhguara në NIR që mund të përdoren për spektroskopinë kimike.

Një metodë e re për përcaktimin e temperaturës efektive dhe metalicitetit të përgjithshëm të xhuxhëve M me rrotullim të ngadaltë është paraqitur në këtë studim. Në vend të përdorimit të metodave të përshtatjes spektrale me shumicë, kjo qasje e re përdor disa grupe linjash. Duke përdorur këtë metodë, temperatura efektive e yllit të Barnardit përcaktohet të jetë afërsisht 3231 K. Ky rezultat është në përputhje me vlerën e marrë nga metoda interferometrike.

Studimi gjithashtu ofron matje të bollëkut të 15 elementeve të ndryshëm për yllin e Barnard-it, duke përfshirë katër elementë (K, O, Y, Th) që nuk janë raportuar kurrë më parë për këtë yll. Gjetjet theksojnë rëndësinë e përmirësimit të modeleve aktuale të atmosferës për të përdorur plotësisht spektroskopinë NIR në kuptimin e vetive dhe përbërjes së yjeve si ylli i Barnardit.

Burimet: astro-ph.EP