Qelizat njerëzore ndjekin një model të madhësisë dhe numërimit

By

Në një studim të fundit të botuar në Proceedings of the National Academy of Sciences, studiuesit nga Universiteti McGill kanë zbuluar një model magjepsës në qelizat njerëzore që duket se ndjek një simetri të qëndrueshme matematikore në të gjithë organizmin. Studimi zbulon një lidhje të anasjelltë midis madhësisë dhe numrit të qelizave, duke sugjeruar një shkëmbim midis këtyre variablave.

Madhësia dhe numri i qelizave luajnë një rol vendimtar në rritjen dhe funksionimin e trupit të njeriut. Megjithatë, deri më tani, asnjë studim gjithëpërfshirës nuk ka ekzaminuar lidhjen midis këtyre faktorëve në të gjithë organizmin e njeriut. Për të mbushur këtë boshllëk, ekipi hulumtues përpiloi të dhëna nga mbi 1,500 burime të publikuara për të krijuar një grup të dhënash të detajuar të madhësisë së qelizave dhe numërimit të llojeve kryesore të qelizave.

Gjetjet e studimit tregojnë se me rritjen e madhësisë së qelizave, numri i qelizave zvogëlohet dhe anasjelltas. Kjo do të thotë që qelizat brenda një klase të caktuar madhësie kontribuojnë në mënyrë të barabartë në biomasën totale qelizore të trupit. Marrëdhënia midis madhësisë dhe numrit të qelizave është e vërtetë në lloje të ndryshme të qelizave dhe klasa të madhësisë, duke treguar një model të qëndrueshëm të homeostazës.

Studiuesit vlerësojnë se një mashkull ka afërsisht 36 trilion qeliza në trupin e tij, ndërsa femrat kanë rreth 28 trilion qeliza dhe një fëmijë dhjetëvjeçar ka rreth 17 trilion qeliza. Shpërndarja e biomasës qelizore dominohet nga qelizat e muskujve dhe yndyrës, ndërsa qelizat e kuqe të gjakut, trombocitet dhe qelizat e bardha të gjakut kanë një ndikim të rëndësishëm në numërimin e qelizave.

Është interesante se çdo lloj qelize ruan një gamë karakteristike të madhësisë që mbetet uniforme gjatë gjithë zhvillimit të një individi. Ky model është i qëndrueshëm në të gjithë speciet e gjitarëve, duke sugjeruar një parim themelor të biologjisë qelizore.

Në përgjithësi, ky hulumtim hedh dritë mbi marrëdhënien e ndërlikuar midis madhësisë dhe numrit të qelizave në trupin e njeriut. Gjetjet ofrojnë njohuri të vlefshme për zhvillimin dhe funksionimin e qelizave, duke hapur rrugë të reja për eksplorim të mëtejshëm në fushën e biologjisë.

Burimet:

– Procedurat e Akademisë Kombëtare të Shkencave (2023)

– Departamenti i Tokës dhe Shkencave Planetare, Universiteti McGill, Kanada.