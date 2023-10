Nga se përbëhen kometat dhe nga vijnë ato?

Kometat janë objekte qiellore që kapin imagjinatën tonë me vijat e tyre të ndritshme nëpër qiell dhe bishtin e tyre të gjatë. Por a e keni pyetur ndonjëherë veten se nga janë krijuar kometat dhe nga vijnë ato?

Kometat janë në fakt mbetje nga formimi i sistemit tonë diellor rreth 4.5 miliardë vjet më parë. Shumica e gazit, pluhurit, shkëmbit dhe metalit përfunduan në Diell dhe planetë, por ajo që nuk u kap formoi kometa dhe asteroide.

Kometat shpesh quhen "topa bore të pista" ose "topa të pista të akullta" sepse ato janë grumbuj shkëmbi, pluhuri, akulli dhe gaze dhe molekula të ngrira. Bërthama e një komete është bërthama e përbërë nga këto materiale.

Rreth bërthamës është një shtresë me gëzof akulli, e ngjashme me një kon bore dhe një kore e dendur kristalore. Korja formohet kur kometa afrohet me Diellin dhe shtresat e saj të jashtme nxehen. Me jashtë krokante dhe me gëzof brenda, kometat janë krahasuar me akulloren e skuqur thellë.

Shumica e kometave janë vetëm disa milje të gjera, ku kometa më e madhe e njohur është rreth 85 milje e gjerë. Ato janë relativisht të vogla dhe të errëta, duke i bërë të dukshme vetëm kur i afrohen Diellit.

Kur një kometë i afrohet Diellit, ajo nxehet dhe i nënshtrohet një procesi të quajtur sublimim. Kjo është kur gazrat dhe molekulat e ngrira në sipërfaqen e kometës ndryshojnë drejtpërdrejt nga një e ngurtë në një gaz. Gazi dhe pluhuri i lëshuar formojnë një re rreth kometës, e njohur si koma.

Koma ndërvepron me Diellin për të krijuar dy bishta. Bishti jonik përbëhet nga gazi dhe shfaqet me ngjyrë blu. Bishti i pluhurit formohet nga grimcat e pluhurit të lëshuara gjatë sublimimit dhe reflekton dritën e diellit, duke i dhënë bishtit një formë të lakuar.

Kometat kanë orbita shumë të çuditshme, që do të thotë se ato kanë ovale të zgjatura me trajektore ekstreme që i çojnë ato afër dhe larg Diellit. Ata kalojnë pjesën më të madhe të kohës në rajone të largëta të sistemit diellor, duke lëvizur ngadalë nëpër shtrirjen e jashtme.

Shumë kometa besohet se e kanë origjinën nga reja Oort, një guaskë e rrumbullakët e trupave të vegjël të sistemit diellor që rrethon sistemin tonë diellor. Kometat nga reja Oort kanë periudha të gjata orbitale mbi 200 vjet dhe quhen kometa me periudhë të gjatë.

Kometat me periudhë të shkurtër, nga ana tjetër, kanë periudha orbitale më pak se 200 vjet. Disa kometa me periudhë të shkurtër vijnë nga Brezi Kuiper, një brez asteroid përtej Neptunit. Ka edhe kometa të familjes së Jupiterit që kanë periudha orbitale më pak se 20 vjet dhe arrijnë vetëm deri në orbitën e Jupiterit.

Kometat kalojnë një kohë relativisht të shkurtër në sistemin e brendshëm diellor, duke u ndriçuar ndërsa i afrohen Diellit përpara se të zhduken dhe të kthehen në sistemin e jashtëm diellor.

Kometat vazhdojnë të magjepsin kureshtjen tonë dhe të ofrojnë njohuri mbi origjinën e sistemit tonë diellor.

