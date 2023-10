Një kometë masive i afrohet tokës: 12P/Pons-Brooks

Një kometë kolosale, tre herë më e madhe se mali Everest, po shkon drejt Tokës. I njohur si 12P/Pons-Brooks, ky objekt i madh qiellor ka një diametër të vlerësuar prej 18.6 miljesh. Bërthama e kometës përmban kriomagmë, një përzierje akulli, pluhuri dhe gazi. Kohët e fundit, kometa shpërtheu për herë të dytë në katër muaj, duke rifituar tiparet e saj dalluese "me brirë".

Shpërthimi ndodh kur rrezatimi diellor ndikon në brendësi të kometës, duke shkaktuar një rritje të presionit dhe duke shkaktuar një shpërthim. Përmbajtja e ftohtë e kometës më pas hidhet në hapësirë ​​përmes çarjeve në bërthamë, duke krijuar pamjen si bri. Richard Miles nga Shoqata Britanike e Astronomisë (BAA) spekulon se forma e veçantë e kanaleve kriovolkanike, e kombinuar me bllokimet, çon në dëbimin e materialit në një model unik rrjedhjeje.

Është interesante se 12P është ndër kometat e pakta të njohura që posedojnë vullkane akulli aktive. BAA ka monitoruar nga afër kometën dhe ka zbuluar shpërthimin e dytë më 5 tetor. Rritja e shkëlqimit të vërejtur gjatë këtij shpërthimi ishte për shkak të dritës shtesë që reflektonte nga koma e zgjeruar, retë e gazit dhe pluhurit që rrethonin bërthamën. Imazhet e shpërthimit u kapën duke përdorur teleskopin 2.0 m Faulkes në veri në ishullin Havai të Maui nga Jose Manuel Pérez Redondo.

Pavarësisht trajektores së saj aktuale drejt Tokës, afrimi më i afërt i 12P/Pons-Brooks nuk pritet deri më 21 prill 2024. Nëse e dukshme me sy të lirë, do të jetë një rast i rëndësishëm për astronomët. Megjithatë, do të kalojë mbi një shekull përpara se kometa të kthehet në afërsi, me kthimin e ardhshëm të parashikuar në vitin 2095. Fatmirësisht, ajo do të jetë në një distancë të sigurt prej 232 milionë km nga Toka.

Kjo kometë është e njohur për shkencëtarët për mjaft kohë. Ai u zbulua për herë të parë nga Jean-Louis Pons më 12 korrik 1812, dhe më vonë u rizbulua në mënyrë të pavarur nga William Robert Brooks në 1883. Kjo është arsyeja pse ai përmendet si 12P/Pons-Brooks. Shpërthimi në korrik ishte i pari në 69 vjet për 12P, me koma që zgjerohej 7,000 herë më e gjerë se bërthama.

Madhësia e komës gjatë shpërthimit të fundit mbetet e paqartë, por BBA raporton se ajo ishte dy herë më intensive se ajo e mëparshme në verë. Ndërsa shkencëtarët vazhdojnë të studiojnë këtë kometë masive, udhëtimi i saj drejt Tokës paraqet një ngjarje qiellore magjepsëse që astronomët e presin me padurim.

Përkufizime:

– Cryomagma: Një përzierje akulli, pluhuri dhe gazi që gjendet në kometat.

– Bërthama: Bërthama e fortë e një komete.

– Koma: Reja e gazit dhe pluhurit që rrethon bërthamën e një komete.

Burimet:

- Shoqata Britanike e Astronomisë (BAA)

– LiveScience