Astronomët zbulojnë një kometë me madhësi të qytetit që po shkon drejt Tokës

Astronomët kanë zbuluar një kometë në madhësinë e një qyteti me kriovolkane ngrirëse që po shkon drejt Tokës. I quajtur 12P/Pons-Brooks, ky shkëmb gjigant hapësinor është afërsisht tre herë më i madh se mali Everest. Ajo klasifikohet si një kometë kriovolkanike, që do të thotë se është një vullkan i ftohtë që lëshon vazhdimisht mbeturina të akullta në të gjithë sistemin tonë diellor. Kometa ndjek një orbitë 71-vjeçare rreth diellit dhe u vëzhgua për herë të fundit nga njerëzit në vitin 1954. Kohët e fundit, astronomët zbuluan imazhe të reja të kometës, duke zbuluar dy brirë që dalin prej saj.

Kometa, e vendosur në yjësinë e Herkulit, do të bëjë kalimin e saj më të afërt me Tokën më 21 prill 2024. Parashikohet të arrijë një magnitudë +4, që tregon shkëlqimin e saj në qiell. Një numër me magnitudë më të ulët tregon një objekt më të ndritshëm. Për krahasim, Ylli i Veriut ka një magnitudë +2. Prandaj, kometa mund të jetë e dukshme me sy të lirë në maj dhe qershor të 2024, me pikën e saj më të ndritshme që parashikohet të jetë më 2 qershor. Pas afrimit të saj të afërt me Tokën, 12P/Pons-Brooks nuk do të jetë përsëri e dukshme për njerëzit deri në vitin 2095 .

