Hulumtimi i ri konfirmon se asteroidi Psyche është i pasur me metal

Shkencëtarët nga Qendra Kërkimore Ames e NASA-s në Silicon Valley të Kalifornisë kanë kryer kërkime të reja që sugjerojnë se asteroidi Psyche është me të vërtetë i pasur me metale, duke mbështetur hipotezat e mëparshme. Ekipi, i udhëhequr nga Anicia Arredondo dhe Maggie McAdam, vëzhgoi Psyche duke përdorur Observatorin Stratosferik të NASA-s për Astronominë Infra të Kuqe (SOFIA) në shkurt 2022.

SOFIA, një aeroplan Boeing 747SP i modifikuar për të mbajtur një teleskop reflektues, i lejoi ekipit të mblidhte të dhëna nga çdo pjesë e sipërfaqes së Psyche. Ky informacion i paçmuar për materialet që përbëjnë sipërfaqen e asteroidit nuk mund të ishte marrë duke përdorur teleskopët me bazë tokësore.

Një nga arsyet kryesore pse Psyche u zgjodh për vëzhgim nga afër nga një anije kozmike është potenciali i saj për të ofruar njohuri mbi formimin e planetëve. Shkencëtarët besojnë se Toka, Marsi dhe Mërkuri gjithashtu kanë bërthama metalike, por ato janë të vendosura shumë poshtë manteleve dhe kores së planetëve për t'u vëzhguar ose matur drejtpërdrejt. Konfirmimi i Psikikës si një bërthamë planetare do të kontribuonte ndjeshëm në të kuptuarit tonë të përbërjes së Tokës dhe trupave të tjerë të mëdhenj qiellorë.

Madhësia e Psikikës është një tjetër faktor vendimtar në avancimin e të kuptuarit tonë të planetëve të ngjashëm me Tokën. Ai është asteroidi më i madh i tipit M (metalik) në sistemin tonë diellor dhe është afërsisht aq i gjatë sa distanca midis qytetit të Nju Jorkut dhe Baltimores, Maryland. Kjo do të thotë se Psyche ka më shumë gjasa të shfaqë diferencim, ku materialet brenda një planeti ndahen nga njëri-tjetri, me materialet më të rënda që fundosen drejt mesit dhe formojnë bërthama.

Arredondo, një studiues postdoktoral kur u mblodhën vëzhgimet, thotë se çdo studim i ri i Psyche ngre më shumë pyetje dhe sugjeron se asteroidi është shumë kompleks dhe ka të ngjarë të strehojë shumë surpriza. Mundësia e të papriturës është një nga aspektet më emocionuese të eksplorimit të një trupi qiellor të paeksploruar.

Misioni Psyche udhëhiqet nga Universiteti Shtetëror i Arizonës dhe menaxhohet nga Qendra e Fluturimeve Hapësinore e NASA-s Marshall, ndërsa shasia e anijes kozmike Solar Electric Propulsion me fuqi të lartë u sigurua nga Maxar Technologies. Misioni është i 14-ti i zgjedhur në kuadër të Programit të Zbulimit të NASA-s.

SOFIA, një projekt i përbashkët i NASA-s dhe Agjencisë Gjermane të Hapësirës në DLR, arriti aftësinë e plotë operacionale në vitin 2014. Avioni u mirëmbaj dhe u operua nga Ndërtesa 703 e Qendrës Kërkimore të Fluturimeve të NASA-s Armstrong në Kaliforni.

