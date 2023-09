Asteroidët: Nga lojërat video në jetën reale

By

Asteroidet, si në jetën reale ashtu edhe në videolojërat, kanë bërë mjaft bujë së fundmi. Lojtarët e RPG-së së re të Bethesda-s, Starfield, kanë raportuar se janë ndjekur nga asteroidë kudo që shkojnë, madje edhe në sipërfaqen e planetëve. Ndërkohë, në një zhvillim të veçantë të jetës reale, NASA ka hedhur dritë mbi një asteroid që do të kalojë jashtëzakonisht afër Tokës sot.

Asteroidi në fjalë, i quajtur Asteroid 2023 SJ, pritet të bëjë afrimin më të afërt me Tokën sot, në një distancë prej 6.4 milionë kilometrash. Pavarësisht nga kjo distancë në dukje e madhe, ajo është në fakt mjaft e shkurtër në aspektin astronomik. Duke udhëtuar me një shpejtësi prej 59,348 kilometrash në orë, asteroidi nuk paraqet asnjë kërcënim për të goditur sipërfaqen e Tokës. Në fakt, ai as nuk klasifikohet si një objekt potencialisht i rrezikshëm për shkak të madhësisë së tij relativisht të vogël, që vlerësohet të jetë midis 118 dhe 265 metra e gjerë.

Asteroidi 2023 SJ i përket grupit Apollo të Asteroidëve Pranë Tokës, të cilët janë shkëmbinj hapësinorë që kalojnë Tokën me akse gjysmë të mëdha se ato të Tokës. Ky grup është emëruar pas asteroidit Apollo 1862, i zbuluar në vitet 1930.

Është interesante se kohët e fundit shkencëtarët kanë zbuluar tre asteroidë të pakapshëm që fshihen pas shkëlqimit të Diellit. Një prej tyre është objekti më i madh potencialisht i rrezikshëm për Tokën i zbuluar në tetë vitet e fundit. Për të lokalizuar dhe vëzhguar këta asteroidë, astronomët përdorën kamerën me energji të errët (DECam) të montuar në teleskopin 4 metra Victor M. Blanco në Kili.

Gjetja dhe gjurmimi i asteroidëve është thelbësor për parandalimin e ndikimit të mundshëm, pasi këta shkëmbinj hapësinorë mund të përbëjnë një kërcënim për Tokën. Ndërsa shanset për një përplasje asteroidi janë të rralla, madhësia e tyre dhe historia e ndikimeve i kanë bërë ato një shkak për shqetësim në komunitetin shkencor. Si në jetën reale ashtu edhe në botën virtuale të videolojërave, asteroidët vazhdojnë të magjepsin imagjinatën tonë dhe të na kujtojnë mrekullitë dhe rreziqet e eksplorimit të hapësirës.

