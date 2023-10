Zbardhja e thellë e koraleve në Oqeanin Indian: Një paralajmërim i ashpër i ndikimeve të ndryshimeve klimatike

By

Shkencëtarët kanë bërë një zbulim alarmues të zbardhjes së thellë të koraleve në Oqeanin Indian, duke sfiduar besimet e mëparshme në lidhje me elasticitetin e koraleve dhe duke theksuar ndikimet më të gjera të ndryshimit të klimës në ekosistemet detare. Ky zbulim novator zbulon provat më të thella të zbardhjes së shkëmbinjve koralorë, me dëmtime që ndodhin më shumë se 90 metra (300 këmbë) nën sipërfaqen e oqeanit.

Dëmtimi i koraleve, që i atribuohet një rritjeje prej 30% të temperaturave të detit të shkaktuar nga dipoli i Oqeanit Indian, preku deri në 80% të shkëmbinjve nënujorë në pjesë të caktuara të shtratit të detit. Më parë, këto thellësi mendohej se ishin elastike ndaj ngrohjes së oqeanit. Megjithatë, ky zbulim shërben si një paralajmërim i ashpër për dëmin e shkaktuar nga rritja e temperaturave të oqeanit dhe dëmet e fshehura që i shkaktohen botës natyrore si rezultat i ndryshimeve klimatike.

Studiuesit nga Universiteti i Plymouth, të cilët publikuan studimin e tyre në Nature Communications, përdorën kamera nënujore për të transmetuar imazhe të drejtpërdrejta në anijen e tyre kërkimore. Këto imazhe dhanë pamjen e parë të koraleve që ishin zbardhur. Është interesante se ndërsa shkëmbinjtë më të thellë po përjetonin zbardhjen, shkëmbinjtë e cekët të ujit nuk treguan shenja dëmtimi.

Ekipi hulumtues nga Universiteti i Plymouth ka studiuar gjerësisht Oqeanin Indian Qendror për më shumë se një dekadë, duke përdorur metoda të ndryshme për të monitoruar dhe kuptuar oqeanografinë unike dhe jetën brenda rajonit. Provat e para të dëmtimit të koraleve u vunë re gjatë një lundrimi kërkimor në nëntor 2019, ku u përdorën automjete nënujore të operuara në distancë të pajisura me kamera.

Analiza e mëtejshme e të dhënave të mbledhura gjatë lundrimit kërkimor dhe monitorimi satelitor i kushteve dhe temperaturave të oqeanit zbuloi se ndërsa temperaturat e sipërfaqes mezi ndryshonin, temperaturat nën sipërfaqe u rritën ndjeshëm. Ky thellim i termoklinës, i shkaktuar nga një ekuivalent rajonal i përforcuar i El Nino, ishte përfundimisht shkaku themelor i zbardhjes së koraleve.

Implikimet e këtij hulumtimi janë thelbësore. Ai demonstron cenueshmërinë e ekosistemeve koralore mesofotike ndaj stresit termik dhe ofron prova të reja të ndikimit që ka ndryshimi i klimës në oqeanin tonë. Zbardhja në rritje e koraleve mezofotike do të çojë në vdekshmërinë e koraleve, humbje të biodiversitetit dhe një reduktim të shërbimeve kritike të ekosistemit që ofrojnë këto shkëmbinj nënujorë.

Megjithëse pjesët e shkëmbinjve të prekur kanë treguar shenja rikuperimi, monitorimi i vazhdueshëm i shtratit të detit në thellësi të oqeanit është thelbësor. Është e rëndësishme të pranohet se koralet e ujit të cekët po përjetojnë gjithashtu dëmtime më të shpeshta dhe të rënda, dhe supozimi se koralet mesofotike do ta kompensonin këtë tani është i diskutueshëm. Me koralet me ujë të thellë që mbeten kryesisht të nënstudiuara, është e besueshme që incidente të ngjashme zbardhjeje po kalojnë pa u vënë re në të gjithë planetin.

Oqeanografia e rajoneve po ndikohet nga cikle natyrore që po përforcohen nga ndryshimet klimatike. Ndikimi i kombinuar i El Nino-s dhe Dipolit të Oqeanit Indian po shkakton ndikime të rënda në Oqeanin Qendror Indian. Adresimi i këtyre sfidave dhe rritja e të kuptuarit tonë për ekosistemet e koraleve të ujërave të thella është thelbësore në zbutjen e efekteve shkatërruese të ndryshimeve klimatike në botën tonë.

Burimet:

- Universiteti i Plymouth

– Nature Communications