Kënaqu me qetësi: Eksploro hijeshinë e shtëpisë ferme prej 345 mijë € në West Cork

Zbuloni mishërimin e të jetuarit në fshat me një shtëpi ferme simpatike të vendosur në zemër të West Cork. Kjo pronë e qetë prej 345 mijë € ofron një arratisje të këndshme nga jeta e gjallë e qytetit të Dublinit 14. Me një rinovim të qëndrueshëm që përfshin thelbin e strukturës origjinale, kjo shtëpi idilike ndërthur pa probleme estetikën tradicionale me komoditetet moderne.

Shtëpia në fermë e gjërë është e vendosur në një pjesë të madhe toke, duke ju lejuar të zhyteni në bukurinë e natyrës. Me kodra rrotulluese, livadhe të gjelbëruara dhe një ndjenjë qetësie, prona ofron një vendstrehim të mirëpritur për ata që kërkojnë paqe dhe vetmi.

Hyni në shtëpinë në fermë dhe do të mahniteni nga atmosfera e saj e ngrohtë dhe tërheqëse. Ambientet e brendshme janë projektuar me kujdes për të ruajtur hijeshinë fshatare të shtëpisë në fermë, duke përfshirë me shije elemente bashkëkohore. Nga trarët e ekspozuar prej druri deri te oxhaku prej guri, çdo detaj nxjerr një ndjenjë historie dhe karakteri.

Shtëpia në fermë e rinovuar krenohet me hapësirë ​​të bollshme të jetesës, duke përfshirë një dhomë të rehatshme të jetesës, një kuzhinë të pajisur plotësisht dhe dhoma gjumi te bollshme. Ekziston edhe një oborr spanjol simpatik në natyrë, ku mund të shijoni një filxhan kafeje në mëngjes, ndërsa zhyteni në peizazhin që të lë pa frymë.

Nëse dëshironi një jetë më të thjeshtë, larg zhurmës dhe mbipopullimit të qytetit, kjo shtëpi ferme në West Cork është investimi i përsosur. Pavarësisht nëse kërkoni të tërhiqeni në qetësi ose kërkoni një shtëpi simpatike pushimi, kjo pronë ofron mundësi të pafundme për të krijuar kujtime të qëndrueshme.

FAQ:

Pyetje: Cili është çmimi i shtëpisë në fermë në West Cork?

Përgjigje: Shtëpia në fermë kushton 345 mijë €.

Pyetje: Cila është vendndodhja e shtëpisë në fermë?

Përgjigje: Shtëpia në fermë ndodhet në rajonin piktoresk të West Cork.

Pyetje: A ofron shtëpia në fermë pajisje moderne?

Përgjigje: Po, shtëpia në fermë përmban një rinovim të qëndrueshëm që përfshin komoditete moderne duke ruajtur hijeshinë e saj fshatare.

Pyetje: A është shtëpia në fermë e rrethuar nga natyra?

Përgjigje: Po, prona është e vendosur në mes të kodrave dhe livadheve të gjelbëruara, duke ofruar një mjedis të qetë dhe piktoresk.