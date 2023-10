Hulumtimi i ri tregon se 40% e individëve zgjedhin të qëndrojnë injorantë për pasojat e vendimeve të tyre

By

Një studim i ri i kryer nga studiues në Universitetin e Amsterdamit ka zbuluar se 40% e individëve zgjedhin të mbeten injorantë se si vendimet e tyre ndikojnë tek të tjerët, shpesh duke e përdorur këtë mosvetëdije për të vepruar më egoist. Kjo sjellje, e cilësuar si "injorancë e vullnetshme", është e ngjashme me konsumatorët që mbyllin një sy ndaj origjinës problematike të produkteve që blejnë.

Studiuesit kryen një meta-analizë të 22 studimeve kërkimore që përfshinin 6,531 pjesëmarrës. Në këto studime, disa pjesëmarrës u informuan për pasojat e veprimeve të tyre, ndërsa të tjerët kishin zgjedhjen të mësonin ose të qëndronin injorantë. Studiuesit zbuluan se kur iu dha opsioni, 40% e individëve zgjodhën të mos mësonin pasojat e veprimeve të tyre.

Për më tepër, studimi zbuloi se injoranca e qëllimshme ishte e lidhur me një ulje të sjelljes altruiste. Pjesëmarrësit që u ndërgjegjësuan për pasojat e veprimeve të tyre kishin 15.6 pikë përqindje më shumë gjasa të vepronin me bujari në krahasim me ata që zgjodhën të qëndronin injorantë.

Studiuesit supozuan se një arsye për injorancën e qëllimshme mund të ishte dëshira për të mbajtur një vetë-perceptim pozitiv si një person altruist. Studimi zbuloi se pjesëmarrësit që zgjodhën të mësonin pasojat e veprimeve të tyre kishin 7 pikë përqindje më shumë gjasa për të vepruar me bujari, duke sugjeruar se individët e vërtetë altruistë janë më të prirur të edukojnë veten për pasojat e vendimeve të tyre.

Ky hulumtim hedh dritë mbi përhapjen dhe efektet e dëmshme të injorancës së qëllimshme. Ai sugjeron se shumë akte të altruizmit të perceptuar mund të nxiten më shumë nga presionet shoqërore dhe imazhi për veten sesa një shqetësim i vërtetë për mirëqenien e të tjerëve. Kuptimi i motiveve pas injorancës së qëllimshme mund të ndihmojë në zhvillimin e strategjive për të luftuar këtë sjellje dhe për të promovuar vendimmarrje më të informuar.

Burimet:

Shoqata Psikologjike Amerikane (APA)

Universiteti i Amsterdamit