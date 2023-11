Zbulimi i misterit të një rakete misterioze kineze që përplaset në Hënë

By

Vitin e kaluar, hëna dëshmoi një ngjarje të pazakontë kur një objekt i krijuar nga njeriu u përplas me sipërfaqen e saj, duke gjeneruar një krater të dyfishtë të dallueshëm. Spekulimet fillestare rrotulloheshin rreth mundësisë që objekti të ishte një fragment i një rakete SpaceX Falcon 9. Megjithatë, hetimet e mëvonshme kanë bërë që shkencëtarët të besojnë se objekti, i quajtur WE0913A, ishte i lidhur me misionin hënor të Kinës Chang'e 5-T1 dhe mund të ishte një përforcues rakete kineze e hedhur poshtë.

Të intriguar nga kjo përplasje misterioze, një ekip ekspertësh nga institucione me famë si Universiteti i Arizonës, Instituti i Teknologjisë në Kaliforni, Projekti Pluto dhe Instituti i Shkencave Planetare nisën një mision për të zbuluar të vërtetën. Duke përdorur teleskopë me bazë tokësore, ata gjurmuan me përpikëri trajektoren e WE0913A dhe arritën në përfundimin se ajo e kishte origjinën nga një raketë kineze Long March e vendosur gjatë misionit Chang'e 2014-T5 1.

Më intriguese, hetimi i tyre zbuloi të dhëna që sugjeronin se skena e braktisur e raketës ndoshta mbante një ngarkesë të pazbuluar, duke shtuar një shtresë shtesë enigme në incident. Ndërsa WE0913A zbriste drejt sipërfaqes së hënës, ajo shfaqi një rrotullim të rregullt në vend të lëvizjes së parashikuar të lëkundjes. Ekspertët supozojnë se rrotullimi i qëndrueshëm i objektit tregon praninë e një kundërpeshe domethënëse që balancon dy motorët në njërën anë të skenës së raketës.

Tanner Campbell, një student i doktoraturës nga Departamenti i Hapësirës Ajrore dhe Inxhinierisë Mekanike të Universitetit të Arizonës, shpjegoi: “Ne kryem një analizë të bilancit të çift rrotullues, i cili tregoi se kjo sasi peshë do të kishte lëvizur qendrën e gravitetit të raketës me disa inç – nuk ishte” t pothuajse mjaftueshëm për të llogaritur rrotullimin e tij të qëndrueshëm. Kjo është ajo që na shtyn të mendojmë se duhet të ketë qenë diçka më e montuar në pjesën e përparme.”

Për më tepër, shkencëtarët u mahnitën nga formimi i kratereve binjakë që rezultuan nga përplasja e raketës kineze. Prania e dy kratereve me përmasa të barabarta, një lindor me përmasa afërsisht 18 metra të gjerë dhe një perëndimor që përfshin rreth 16 metra, i habiti studiuesit. Campbell vërejti, "Ne e dimë se në rastin e Chang'e 5 T1, ndikimi i tij ishte pothuajse i drejtë, dhe për të marrë ato dy kratere të përafërsisht të njëjtën madhësi, ju duhen dy masa afërsisht të barabarta që janë larg njëra-tjetrës."

Në fund të fundit, misteri i ngarkesës së pazbuluar mbetet i pazgjidhur, duke lënë vend për spekulime dhe hamendje imagjinative. Përplasja enigmatike e raketës kineze në Hënë shërben si një kujtesë e mistereve dhe mrekullive që presin eksplorimin brenda lagjes tonë kozmike.

