Teleskopi i ri me fushë të gjerë në Kinë kap një imazh mahnitës të Galaxy Andromeda

By

Kina ka zbuluar kohët e fundit teleskopin e saj më të ri me fushë të gjerë, teleskopin e anketimit në fushë të gjerë (WFST), i vendosur në malet e provincës Qinghai. Me një diametër prej 8.2 këmbësh (2.5 metra), WFST është objekti më i madh i anketimit në domenin kohor në hemisferën veriore. I pajisur me detektorë CCD mozaik 9k x 9k, ai ka një rezolucion prej 9,000 pikselësh si në boshtet horizontale ashtu edhe ato vertikale, duke e lejuar atë të kapë imazhe të detajuara astronomike.

I zhvilluar së bashku nga Universiteti i Shkencës dhe Teknologjisë së Kinës dhe Observatori i Maleve të Purpurt (PMO) nën Akademinë e Shkencave Kineze (CAS), WFST synon të monitorojë zona specifike të qiellit me kalimin e kohës, duke zbuluar ngjarje kalimtare astronomike si supernovat dhe ngjarjet e ndërprerjes së baticës. Ai gjithashtu do të përmirësojë aftësitë e Kinës në monitorimin e objekteve pranë Tokës dhe paralajmërimin e hershëm.

Imazhi debutues i lëshuar nga WFST është një portret befasues i galaktikës Andromeda, duke shfaqur aftësitë e saj me fushë të gjerë dhe me rezolucion të lartë. Karakteristikat e avancuara të projektimit të teleskopit, të tilla si një fuçi e gjatë lente për të reduktuar dritën e humbur dhe një zonë më e vogël e bllokimit të dritës për ndjeshmëri më të lartë, e bëjnë atë të krahasueshëm me pajisjet më të avancuara ndërkombëtare të vëzhgimit.

Ndërtimi i WFST filloi në korrik 2019 pranë qytetit Lenghu, i vendosur në një pllajë me një lartësi mesatare prej 13,120 ft (4,000 metra) mbi nivelin e detit. Ky vend strategjik ofron qiell të pastër nate, kushte të qëndrueshme atmosferike, klimë të thatë dhe ndotje minimale nga drita.

WFST përfaqëson një përparim të rëndësishëm për astronominë kineze dhe thekson ekspertizën e vendit në këtë fushë. I emëruar sipas filozofit të lashtë kinez Mozi, i njohur gjithashtu si Micius, i cili kreu eksperimente të hershme optike, teleskopi tregon inovacionin vendas dhe përparimin shkencor në Kinë.

Burimi:

– Universiteti i Shkencës dhe Teknologjisë i Kinës

– Observatori i Malit të Purpurt (PMO), Akademia Kineze e Shkencave (CAS)

– CCTV+