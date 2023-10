Kina do të nisë sondën hënore për mbledhjen e mostrave nga ana e largët e Hënës

By

Kina po planifikon një mision të ri hënor të quajtur Chang'e-6, i cili synon të mbledhë mostra nga pellgu i Polit të Jugut-Aitken në anën e largët të Hënës. I planifikuar për nisjen rreth vitit 2024, ky mision do të shënojë herën e parë që njerëzit do të kenë akses në mostrat nga ana e largët e Hënës. Qëllimi përfundimtar është të përmirësojmë të kuptuarit tonë për hënën e Tokës.

Administrata Kombëtare e Hapësirës e Kinës (CNSA) ka deklaruar se misioni do të fokusohet në mbledhjen e mostrave nga rajone dhe mosha të ndryshme. Duke analizuar këto mostra, shkencëtarët shpresojnë të fitojnë njohuri mbi formimin dhe evolucionin e hënës. Veçanërisht, ana e largët e hënës besohet të jetë më e vjetër se ana e afërt, duke e bërë atë me interes të rëndësishëm shkencor.

Sonda hënore Chang'e-6 do t'i bashkohet serisë së misioneve të suksesshme kineze hënore, të cilat filluan me Chang'e-1 në 2007. Misionet pasuese si Chang'e-3 dhe Chang'e-4 kanë arritur piketa të rëndësishme, duke përfshirë ulja e parë e butë ndonjëherë në anën e largët të hënës.

Programi ambicioz hënor i CNSA luan një rol vendimtar në strategjinë e eksplorimit të hapësirës të Kinës. Ai synon të çojë më tej kuptimin tonë për gjeologjinë e hënës, burimet e mundshme dhe potencialin e saj për eksplorimin e ardhshëm njerëzor. Ky mision do të kontribuojë në njohjen e gjerë të komunitetit shkencor për hënën dhe rëndësinë e saj në zbulimin e mistereve të sistemit diellor.

Si përfundim, misioni i ardhshëm hënor i Kinës Chang'e-6 përfaqëson një mundësi emocionuese për eksplorim shkencor. Duke mbledhur mostra nga ana e largët e hënës, studiuesit shpresojnë të thellojnë kuptimin tonë për fqinjin më të afërt qiellor të Tokës. Ky mision do të ofrojë njohuri të vlefshme për historinë e hënës, proceset gjeologjike dhe potencialisht do të zhbllokojë mundësi të reja për misionet e ardhshme me njerëz në Hënë.

