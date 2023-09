Kina nis konkurrencën për emërtimin e anijes kozmike të Hënës

Kina po i bën thirrje publikut të sugjerojë emra për dy anije kozmike që do të luajnë një rol vendimtar në planin e vendit për të dërguar astronautë në Hënë përpara vitit 2030. Agjencia Kineze e Hapësirës me Manned (CMSA) ka iniciuar një konkurs, duke i ftuar njerëzit të paraqesin emrat për një tokëzues hënor me ekuipazh dhe një anije kozmike të gjeneratës së re.

CMSA ka specifikuar se emrat e zgjedhur duhet të pasqyrojnë vlerat dhe elementët thelbësorë që lidhen me fluturimin njerëzor në hapësirë, si dhe të nxjerrin në pah ekspertizën e Kinës në prodhimtarinë inteligjente. Konkursi do të zgjasë deri më 30 shtator dhe agjencia do të përzgjedhë 10 emra pas përzgjedhjes paraprake. Votimi online do të hapet për emrat e përzgjedhur në listën e ngushtë, me përzgjedhjen përfundimtare të bërë nga një ekip vlerësues i përbërë nga ekspertë të hapësirës ajrore dhe letërsisë.

Kina ka kryer tashmë një provë të anijes kozmike të gjeneratës së re, e cila pritet t'i nënshtrohet një fluturimi të plotë testues në 2027 duke përdorur raketën Long March 10. Ka më pak informacione në dispozicion për zbarkimin hënor, por raportet tregojnë se ai do të peshojë afërsisht 57,320 paund dhe do të përbëhet nga një modul uljeje dhe një modul shtytës. Ky tokëzues është projektuar për të transportuar dy astronautë në sipërfaqen e hënës dhe për t'u kthyer në orbitën hënore.

Misioni do të kërkojë dy lëshime të raketës Long March 10. Animacionet e detajuara të lëshuara nga CMSA vizualizojnë zbarkimin, anijen kozmike dhe përparimin e synuar të misionit.

Kjo nismë i lejon publikut të marrë pjesë në qëllimin ambicioz të vendit për eksplorimin hënor. Ai synon të angazhojë dhe frymëzojë popullin e Kinës, duke nxitur një ndjenjë krenarie kombëtare dhe pronësi në programin hapësinor. Konkursi pasqyron angazhimin e Kinës për të avancuar praninë e saj në eksplorimin e hapësirës dhe shpreson të kapë thelbin e arritjeve të saj me emrat e zgjedhur.

