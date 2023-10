Kina do të nisë Queqiao-2 për të mbështetur komunikimet hënore

By

Kina është e vendosur të nisë satelitin e komunikimit rele Queqiao-2 në gjysmën e parë të 2024 për të lehtësuar komunikimin midis misionit të saj të ardhshëm hënor, Chang'e-6, dhe Tokës. Administrata Kombëtare e Hapësirës së Kinës (CNSA) njoftoi këtë zhvillim të premten. Queqiao-2 është një version i përmirësuar i satelitit origjinal Queqiao, i cili shërbeu si satelit rele për misionin Chang'e-4.

Misioni Chang'e-6, i planifikuar të ulej në anën e largët të Hënës në vitin 2024, do të fokusohet në një krater brenda pellgut të Polit të Jugut-Aitken. Për shkak se hëna errëson komunikimin e drejtpërdrejtë me Tokën, misioni do të mbështetet në satelitin Queqiao-2 për të transmetuar të dhënat përsëri në ekuipazhin tokësor.

Pasi të përfundojë misioni Chang'e-6, sateliti Queqiao-2 do të rregullojë orbitën e tij dhe do të vazhdojë të mbështesë misionet pasuese Chang'e-7 dhe Chang'e-8, si dhe përpjekjet e ardhshme të eksplorimit hënor. Tang Yuhua, zëvendës shefi projektues i misionit Chang'e-7 në Qendrën e Kërkimit Hënor dhe Inxhinierisë Hapësinore të CNSA, konfirmoi këtë informacion për China Media Group (CMG).

Queqiao-2 do të marrë përsipër shërbimet e komunikimit transmetues të ofruara më parë nga sateliti origjinal Queqiao, duke siguruar lidhje të vazhdueshme për sondat Chang'e-4 dhe Yutu-2 të vendosura në anën e largët të hënës. Për më tepër, Queqiao-2 pritet të ndërmarrë detyra të rëndësishme eksplorimi shkencor gjatë misionit të tij.

Në përgjithësi, lëshimi i Queqiao-2 tregon përkushtimin e vazhdueshëm të Kinës për të avancuar aftësitë e saj të eksplorimit të hapësirës dhe zgjerimin e të kuptuarit tonë për sipërfaqen e hënës.

Përkufizime:

– Sateliti i komunikimit rele: Një satelit i krijuar për të lehtësuar komunikimin duke marrë sinjale nga një vend dhe duke i transmetuar ato në një tjetër.

– Misioni hënor: Një mision i kryer nga një anije kozmike për të eksploruar dhe studiuar hënën.

– Ana e largët e hënës: hemisfera e hënës nuk shihet nga Toka.

– Orbita: Rruga e lakuar e ndjekur nga një objekt, si një satelit, rreth një trupi qiellor.