Kina ka zbuluar planet për misionin e saj të ardhshëm Chang'e-8, i cili synon të testojë përdorimin in-situ të burimeve në Hënë. Misioni, i vendosur të nisë në vitin 2028, do të shërbejë si një pararendës i projektit të Stacionit Ndërkombëtar të Kërkimit Hënor (ILRS) të Kinës në shkallë më të gjerë. Misioni Chang'e-8 do të përbëhet nga një tokëzues, rover dhe robot, me objektiva duke përfshirë hetimin e gjeologjisë së hënës, kryerjen e vëzhgimit të Tokës nga sipërfaqja hënore, analizimin e mostrave hënore dhe eksperimentimin me përdorimin e burimeve.

Misioni i Kinës Chang'e-8 do të testojë gjithashtu një ekosistem tokësor të mbyllur në mjedisin hënor. Misioni do të bazohet në misionet e mëparshme hënore të Kinës për të verifikuar teknologjitë kryesore për misionet e ardhshme. Administrata Kombëtare e Hapësirës e Kinës (CNSA) është shprehur e hapur ndaj bashkëpunimit ndërkombëtar për këtë mision, duke ftuar pjesëmarrje në nivele të ndryshme, nga misioni në sistem dhe nivelet e ngarkesës.

Vendet paraprake të uljes për Chang'e-8 përfshijnë rajone rreth kratereve Leibnitz Beta, Amundsen, Cabeus dhe kreshtës Shackleton-de Gerlache. Tre nga këto vende janë duke u konsideruar për misionin e uljes me ekuipazh Artemis 3.

Landeri Chang'e-8 do të mbajë 10 ngarkesa shkencore, duke përfshirë kamerat e uljes dhe topografisë, një sizmometër, një radiometër të Tokës me bazë në Hënë dhe imazher multispektral, një teleskop të butë me rreze X dhe të tjerë. Roveri do të pajiset me katër ngarkesa shkencore, duke përfshirë një kamerë panoramike, radar depërtues hënor, një analizues minerali me spektër infra të kuqe dhe një pajisje analize dhe ruajtjeje të mostrave hënore në vend.

Chang'e-8 do të ndjekë misionin Chang'e-7 në 2026, i cili do të synojë gjithashtu polin jugor hënor. Këto misione do të hedhin bazat për projektin më të madh ILRS në vitet 2030. Për më tepër, misioni i Kinës Chang'e-6, një kthim i mostrës së largët hënor, është planifikuar të nisë në gjysmën e parë të vitit 2024.

Sipas Yu Dengyun, projektuesi kryesor i projektit të eksplorimit hënor të Kinës, ILRS do të ndërtohet duke përdorur lëshime raketash super të rënda në vitet 2030. ILRS jo vetëm që do të shërbejë si një stacion kërkimor hënor, por gjithashtu do të vërtetojë teknologjinë dhe aftësitë për misionet e ardhshme me ekuipazh në Mars.

