Shkencëtarët në Kinë ndërtojnë detektorin më të madh të "grimcave fantazmë" në botë

By

Shkencëtarët në Kinë po punojnë për ndërtimin e teleskopit tropikal të neutrinos në det të thellë, i njohur gjithashtu si TRIDENT ose "Këmbana e Oqeanit". Ky detektor masiv do të vendoset 11,500 këmbë nën sipërfaqen e Oqeanit Paqësor Perëndimor. Qëllimi i tij është të gjurmojë lëvizjet e grimcave fantazmë të quajtura neutrinos ndërsa ato bëhen të dukshme në thellësitë e oqeanit.

Neutrinot janë grimca nënatomike që kalojnë nëpër çdo centimetër katror të trupit tonë me një shpejtësi prej 100 miliardë në sekondë. Megjithatë, për shkak të mungesës së ngarkesës elektrike dhe masës pothuajse zero, ato ndërveprojnë shumë minimalisht me materiet e tjera. Duke ngadalësuar këto grimca të pakapshme, fizikanët mund të studiojnë origjinën e tyre, të tilla si shpërthimet e lashta yjore dhe përplasjet galaktike.

TRIDENT do të zbulojë neutrinot duke përdorur Tokën si mburojë. I ndodhur pranë ekuatorit, do të ketë avantazhin e marrjes së neutrinos nga të gjitha drejtimet me rrotullimin e Tokës, duke siguruar një vëzhgim të gjithë qiellit pa asnjë pikë qorre. Neutrinot janë të bollshme në univers, të dytat pas fotoneve dhe prodhohen në fenomene të ndryshme, si zjarri bërthamor, shpërthimet e supernovës dhe rrezet kozmike.

Pavarësisht se janë kaq të përhapura, neutrinot janë tepër të vështira për t'u zbuluar sepse ato rrallë ndërveprojnë me materien. Eksperimentet e zbulimit të neutrinos janë fokusuar kryesisht në ato që na dërgohen nga dielli, por neutrinot më të rralla të prodhuara nga rrezet kozmike që godasin atmosferën e Tokës mbeten misterioze. Neutrinot kalojnë nëpër shumicën e materies, duke përfshirë të gjithë planetin, por ato herë pas here mund të ndërveprojnë me molekulat e ujit. Detektorët e TRIDENT, të përbërë nga më shumë se 24,000 sensorë optikë të shpërndarë nëpër 1,211 vargje të ankoruara në shtratin e detit, do të ulen nën një sasi të konsiderueshme uji për të rritur shanset e ndërveprimeve të neutrinos.

Detektori i TRIDENT do të shtrijë një diametër prej 2.5 miljesh dhe do të mbulojë një sipërfaqe prej 1.7 milje kub, duke e bërë atë dukshëm më të madh dhe më të ndjeshëm se detektori më i madh aktual i neutrinos, IceCube, i vendosur në Antarktidë. Shkencëtarët planifikojnë të fillojnë një projekt pilot në vitin 2026, me detektorin e plotë që të bëhet funksional në vitin 2030. TRIDENT synon të shtyjë kufijtë e performancës së teleskopit të neutrinos dhe të zgjerojë të kuptuarit tonë për burimet astrofizike të neutrinos.

Burimet:

– “Grimcat e neutrinos fantazmë po shpërthejnë nga një galaktikë e afërt dhe shkencëtarët nuk janë të sigurt pse” – Space.com

– “TRIDENT: Shkenca dhe statusi” – Astronomia e Natyrës