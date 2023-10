Misteri i hibridit Dog-Fox: Si ndodhi?

By

Në vitin 2021, një kafshë e ngjashme me qenin u gjet në rajonin Cerrado të Brazilit. Ekipet e shpëtimit e sollën atë tek veterinerët të cilët zbuluan se ishte një hibrid qen-dhelpër, rasti i parë i konfirmuar ndonjëherë i një kafshe të tillë. Ky artikull eksploron se si u krijua ky hibrid unik dhe diskuton implikimet e tij.

Për të konfirmuar se kafsha ishte me të vërtetë një hibrid qen-dhelpra, shkencëtarët kryen disa teste. Ata ekzaminuan kromozomet e krijesës dhe zbuluan se ajo kishte 76, gjë që tregon një hibridizimin e mundshëm midis qenve me 78 kromozome dhe dhelprave Pampas me 74 kromozome. Për më tepër, analiza gjenetike e ADN-së mitokondriale dhe bërthamore të kafshës konfirmoi origjinën e saj të përzier.

Artikulli shpjegon se ndërsa qentë dhe dhelprat i përkasin të dy familjes Canidae, ata janë specie të veçanta. Qentë i përkasin gjinisë Canis, ndërsa dhelprat i përkasin kategorisë Vulpes. Nëna e hibridit qen-dhelpër ishte një dhelpër Pampas. Biologu Roland Kays vëren se speciet zakonisht shumohen me llojin e tyre, por hibridizimi mund të ndodhë në rastet kur një specie është e zakonshme dhe tjetra është e rrallë.

Spekulohet se mbivendosja e territoreve të dhelprave Pampas dhe qenve shtëpiak, si dhe praktika e braktisjes së qenve në zona natyrore, mund të kenë çuar në mbarështimin e tyre. Ndryshimet klimatike dhe humbja e habitatit mund të luajnë gjithashtu një rol në nxitjen e hibridizimit pasi speciet përshtaten me mjediset e reja.

Mjerisht, hibridi qen-dhelpra, i quajtur Dogxim, vdiq në fillim të këtij viti në rrethana të panjohura. Qeveria braziliane aktualisht po heton vdekjen e tij.

Zbulimi i hibridit qen-dhelpra ngre pyetje intriguese në lidhje me fleksibilitetin e kufijve të specieve dhe potencialin për hibridizimin midis kafshëve të lidhura në distancë. Ndërsa shkencëtarët vazhdojnë të studiojnë dhe kuptojnë këto dukuri, ajo nxjerr në pah kompleksitetin dhe diversitetin e botës natyrore.

