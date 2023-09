Organizata Indiane e Kërkimit Hapësinor pret lindjen e diellit për komunikim me Chandrayaan-3

Organizata Indiane e Kërkimeve Hapësinore (Isro) po pret me padurim lindjen e diellit mbi polin jugor hënor, pasi do t'i lejojë ata të krijojnë komunikim me landerin Vikram dhe roverin Pragyan të misionit të tyre Chandrayaan-3. Dyshja hënore ka qenë në modalitetin e gjumit për 15 ditët e fundit për shkak të natës hënore, por me ardhjen e dritës së diellit në pikën Shiv Shakti, kushtet e funksionimit të tyre pritet të përmirësohen.

Zyrtarët e Isro-s kanë deklaruar se shpresojnë të rivendosin komunikimin me landerin dhe roverin tani që lindja e diellit ka ndodhur në vendin e uljes. Ky është një moment vendimtar për misionin, pasi nxehtësia e siguruar nga dielli është e nevojshme për funksionimin e tokës dhe roverit.

Misioni Chandrayaan-3 nisi më 14 korrik 2023 dhe tashmë ka arritur piketa të rëndësishme. Ai e bëri Indinë vendin e katërt që u ul me sukses në Hënë dhe i pari që e bëri këtë pranë polit jugor hënor. Objektivi kryesor i misionit është të eksplorojë këtë rajon intrigues shkencërisht, i cili besohet se përmban sasi të konsiderueshme uji të ngrirë.

Landeri Vikram dhe roveri Pragyan kanë kryer eksperimente të ndryshme që nga zbarkimi i tyre më 23 gusht. Ata kanë matur densitetin e elektroneve në jonosferën e Hënës dhe kanë marrë lexime të temperaturës së sipërfaqes hënore. Rover madje kapi imazhin e parë të tokës në sipërfaqen e hënës.

Megjithatë, nata hënore ndaloi funksionimin pasi bateritë e automjeteve, të cilat janë me energji diellore, nuk ishin mjaftueshëm të forta për të mbajtur sistemet e tyre të funksiononin pa rrezet e diellit. Isro shpreson se me fillimin e lindjes së diellit, misioni mund të rifillojë eksplorimin e tij novator nëse elektronika i ka mbijetuar natës së ftohtë.

Nëse Isro rivendos me sukses komunikimin me Vikram dhe Pragyan, do të jetë një arritje e jashtëzakonshme, duke treguar elasticitetin dhe aftësinë e tyre teknologjike në fushën e eksplorimit të hapësirës. Lindja e diellit në pikën Shiv Shakti ka potencialin të shënojë fillimin e një kapitulli të ri në eksplorimin hënor.

