ISRO synon të vendosë kontakte me Vikram Lander dhe Pragyan Rover të Chandrayaan-3

Organizata Indiane e Kërkimeve Hapësinore (ISRO) po pret me padurim të vendosë kontakte me landerin Vikram dhe roverin Pragyan të misionit Chandrayaan-3. Pavarësisht ndërprerjes aktuale të komunikimit, shkencëtarët mbeten me shpresë se kontakti do të rivendoset, ndërsa dita hënore përparon dhe temperaturat e sipërfaqes rriten.

S Somnath, shefi i ISRO, ka pranuar se është e vështirë të parashikohet saktësisht se kur do të bëhet komunikimi me pajisjet. Ndërkohë që janë bërë përpjekje për t'u afruar me lander dhe rover, deri më tani nuk është marrë asnjë sinjal. Megjithatë, ISRO ka riafirmuar angazhimin e saj për të vazhduar përpjekjet për të krijuar kontakte.

Shkencëtarët janë optimistë për perspektivat e ringjalljes, duke pasur parasysh se dita hënore pritet të sjellë temperatura më të larta, të cilat mund të ndihmojnë në aftësitë operacionale të tokës dhe roverit. Megjithëse zbarkimi Vikram nuk iu nënshtrua të njëjtit testim si roveri për t'i bërë ballë temperaturave jashtëzakonisht të ftohta, dizajni i ngjashëm i Pragyan dhe Vikram sugjeron që testet e suksesshme për Pragyan duhet të zbatohen edhe për Vikram.

Para se të hynin në modalitetin e gjumit, instrumentet e Chandrayaan-3 u ngarkuan plotësisht dhe u pozicionuan për të kapur dritën sapo filloi dita hënore. Për më tepër, marrësi u mbajt në gatishmëri, duke lejuar që instrumentet të ringjallen potencialisht dhe të vazhdojnë hetimet për 14 ditë të tjera.

Ndërkohë, ISRO tashmë po fokusohet në misionet e ardhshme që synojnë të sjellin të dhënat përsëri në Tokë. Hop-i i suksesshëm i kryer nga landeri Vikram më 3 shtator shënoi një hap të rëndësishëm në këtë drejtim. Zyrtarët e ISRO kanë deklaruar se do të zhvillohen programe për kthimin e mostrave në Tokë bazuar në eksperimentet e kryera në Hënë. Megjithëse nuk ka ende një afat kohor të caktuar për këtë, agjencia hapësinore po punon në mënyrë aktive në rafinimin e sistemeve të saj për të mundësuar një fluturim të suksesshëm kthimi në të ardhmen.

Burimet:

- Organizata Indiane e Kërkimit Hapësinor (ISRO)