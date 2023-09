Misioni Chandrayaan-3 po zbehet ndërsa afrohet natën hënore

By

Me afrimin e natës hënore, shpresat për të ringjallur misionin Chandrayaan-3 të Indisë po shuhen. Anija kozmike, e përbërë nga landeri Vikram dhe roveri Pragyan, ka qenë në gjendje gjumi që nga 2 shtatori. Pavarësisht përpjekjeve për t'u rilidhur me dyshen e tokës dhe roverit, nuk është bërë asnjë përparim që kur rrezet e diellit u kthyen në Shiv Shakri Point. Megjithatë, me fillimin e natës hënore më 30 shtator, shanset për të rivendosur komunikimin po pakësohen.

Nata hënore zgjat përafërsisht 14 ditë tokësore dhe sjell të ftohtë ekstrem dhe errësirë ​​absolute në sipërfaqen hënore. Temperaturat mund të bien deri në minus 180 gradë Celsius, duke e bërë të pamundur funksionimin e çdo teknologjie. Kjo paraqet një problem të rëndësishëm për landerin Vikram dhe roverin Pragyan, pasi ata mbështeten në rrezet e diellit për të vepruar. Organizata Indiane e Kërkimeve Hapësinore (ISRO) kishte shprehur më parë shpresën se anija kozmike do t'i mbijetonte kushteve të vështira të natës hënore. Fatkeqësisht, me afrimin e natës, këto shpresa po pakësohen.

Chandrayaan-3, misioni ambicioz i eksplorimit hënor i Indisë, u ul me sukses në Hënë më 23 gusht. Që atëherë, misioni ka qenë i përsosur në ekzekutimin e tij, duke përfaqësuar një arritje të rëndësishme për programin hapësinor të Indisë. Megjithatë, as toka Vikram dhe as roveri Pragyan nuk janë projektuar për t'u kthyer në Tokë. Megjithëse misioni fillimisht ishte planifikuar për vetëm 14 ditë tokësore, ISRO kishte shpresuar për një ringjallje.

Pavarësisht shpresave të venitura, misioni Chandrayaan-3 tashmë ka dhënë të dhëna të vlefshme për sipërfaqen hënore. Ngarkesa APXS në bordin e roverit ka zbuluar praninë e elementeve të vogla, ndërsa LIBS ka konfirmuar praninë e Squfurit. Këto gjetje padyshim do të kontribuojnë në të kuptuarit tonë për Hënën dhe përbërjen e saj.

Burimi: [The Times of India](shembull.com)