Fizikanët ngushtojnë kërkimin për monopole magnetike duke përdorur të dhëna të përplasësve të mëdhenj të hadronit

Fizikanët kanë dyshuar prej kohësh për ekzistencën e monopoleve magnetike - grimca që zotërojnë një poli verior ose jugor pa homologun e tyre. Ndërsa këto monopole të pakapshme ende nuk janë gjetur, të dhënat e reja nga Përplasësi i Madh i Hadronit (LHC) i kanë lejuar studiuesit të ngushtojnë hapësirën e mundshme të energjisë ku mund të qëndrojnë monopolet magnetike.

Koncepti i monopoleve magnetike u propozua fillimisht nga fizikani Paul Dirac. Ai sugjeroi se prania e monopoleve magnetike do të ishte në përputhje me mekanikën kuantike dhe mund të shpjegonte disa tipare të pashpjegueshme të ngarkesës. Sipas teorisë së Dirakut, ngarkesa magnetike më e vogël e mundshme për një monopol të vetëm është 68.5 herë ngarkesa në një elektron, me monopole më të mëdha që janë shumëfish të saj.

Në vitet 1970, kërkimi për monopolet magnetike fitoi vrull pasi u bë një test kyç për teoritë që synonin të unifikonin relativitetin e përgjithshëm dhe mekanikën kuantike. Ndërsa raportet për zbulimin e monopoleve magnetike kanë dalë herë pas here, ato shpesh janë tërhequr ose raste të keqraportimeve.

Bashkëpunimi ATLAS në CERN, duke përdorur të dhëna nga LHC, ka identifikuar dy mekanizma të mundshëm me anë të të cilëve përplasjet me energji të lartë midis protoneve mund të krijojnë monopole magnetike me masa deri në 4 TeV. Të dy mekanizmat përfshijnë lirimin e fotoneve virtuale nga protonet. Në njërin skenar, një foton virtual krijon një monopol magnetik më vete, dhe në tjetrin, dy fotone ndërveprojnë për të krijuar një monopol. Secili prej këtyre skenarëve do të rivendoste simetrinë e dyfishtë elektrike-magnetike të thyer në ekuacionet e Maxwell-it.

ATLAS po kërkon prova të monopoleve magnetike duke kërkuar depozitat e ngarkesës në detektorin e tyre. Meqenëse një monopol do të mbante një ngarkesë shumë më të madhe se ajo e një elektroni, depozitat e tij duhet të dallohen nga ato të grimcave të tjera nënatomike.

Megjithëse ATLAS nuk ka gjetur ende prova të drejtpërdrejta të monopoleve magnetike, analiza e tyre e të dhënave të LHC nga 2015-2018 i ka lejuar ata të kufizojnë masat e mundshme dhe shkallën e prodhimit për monopolet më të vegjël me një faktor prej tre.

Ndërsa mund të duket si një kërkim i pafund, komuniteti i fizikës beson në rëndësinë e gjetjes së monopoleve magnetike. Jo vetëm që zbulimi i tyre do të vërtetonte teoritë që parashikonin ekzistencën e tyre, por masat e këtyre monopoleve gjithashtu mund të dallonin midis teorive konkurruese.

Punimi kërkimor që diskuton këto gjetje është dorëzuar në Journal of High Energy Physics dhe është i disponueshëm si një printim paraprak në ArXiv.org.

Burimet:

– Phys.org

– CERN (bashkëpunim ATLAS)

– Journal of High Energy Physics (preprint)