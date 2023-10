Eksperimenti NA64 zbulon përparim në kërkimin e lëndës së errët

By

Eksperimenti NA64 në CERN po bën përparime të rëndësishme në kërkimin e lëndës së errët, veçanërisht brenda modeleve termike të materies së errët që përfshijnë grimcat nën-GeV. Në një botim të fundit në APS Physical Review Letters, eksperimenti zbuloi një zbulim novator: identifikimin e një ndërveprimi të ndërmjetësuar nga fotoni i errët A0 i pakapshëm.

Materia e errët, një entitet i padukshëm që përbën një pjesë të konsiderueshme të masës së universit, mbetet një enigmë misterioze në fushën e shkencës. Modelet termike të materies së errët, veçanërisht ato që përmbajnë grimca nën-GeV, janë shfaqur si kandidatë bindës në kërkimin për të zbuluar këtë enigmë.

Sipas këtyre modeleve, materia e errët dhe materia e zakonshme dikur ishin në ekuilibër termik, duke neutralizuar reciprokisht me ritme ekuivalente. Megjithatë, ndërsa universi zgjerohej dhe ftohej, ky ekuilibër u prish, duke lënë pas një mbetje të densitetit të materies së errët. Për të kuptuar më mirë këtë situatë, nevojitet një formë e re ndërveprimi që lidh materien e errët dhe grimcat e modelit standard.

Në thelb të këtij ndërveprimi qëndron fotoni i errët A0, i cili shërben si ndërmjetës midis materies së errët χ dhe materies së zakonshme. Ndërveprimi varet nga termi kinetik i përzierjes (ε/2)F0μνFμν, ku Fμν dhe F0μν përfaqësojnë tensorët e stresit të fushave të fotonit dhe fotonit të errët, dhe ϵ përfaqëson forcën e përzierjes.

Fotoni i errët A0, i lidhur me grupin e matësit UD(1) të thyer spontanisht, ka një forcë bashkimi të errët eD. Ky bashkim shprehet si Lint = -eDA0μJμD, me JD që përfaqëson rrymën e lëndës së errët. Për më tepër, termi i përzierjes krijon një ndërveprim Lint = ϵeA0μJμem midis A0 dhe rrymës elektromagnetike Jμem, ku e përfaqëson bashkimin elektromagnetik.

Kuptimi i këtyre lidhjeve të ndërlikuara është thelbësor pasi ato formojnë bazën për zbulimin e mistereve të materies së errët dhe ndërveprimin e saj me modelin standard të fizikës së grimcave.

Për të lundruar ndërlikimet e modeleve skalare termike dhe fermionike të lëndës së errët, studiuesit duhet të studiojnë me përpikëri hapësirën e parametrave. Kjo përfshin eksplorimin e ekzistencës së parashikuar të grimcave χ nën-GeV, të cilat mund të marrin forma të ndryshme: grimca skalare, Majorana ose pseudo-Dirak, të gjitha të shoqëruara me fotonin e errët A0.

Përcaktimi i vlerave të parametrave që përcaktojnë seksionin kryq të asgjësimit, densitetin e lëndës së errët relike dhe forcën e bashkimit të errët αD është thelbësor në këtë eksplorim. Këto parametra ofrojnë njohuri mbi ndërveprimin midis përzierjes ϵ të fotonit të errët dhe bashkimit αD, duke hedhur dritë mbi natyrën e materies së errët.

Eksperimenti NA64 në CERN është në ballë të kërkimit për lëndën e errët nën-GeV. Nëpërmjet përplasjeve midis elektroneve 100 GeV dhe një objektivi aktiv, ky eksperiment synon të zbulojë sekretet e materies së errët nën-GeV. Konfigurimi eksperimental përfshin numërues shintilatorësh, një spektrometër magnetik, kalorimetra dhe detektorë të ndryshëm të krijuar për të identifikuar dhe karakterizuar grimcat.

Spektometri magnetik është një komponent kyç që lejon rindërtimin e saktë të momentit të elektronit në hyrje me një saktësi mbresëlënëse prej 1%. I kombinuar me detektorë si Micromegas dhe dhomat me tub kashte, eksperimenti ofron një kuptim gjithëpërfshirës të ndërveprimeve të grimcave.

Megjithatë, ndjekja e materies së errët nën-GeV vjen me sfida, veçanërisht në trajtimin e sinjaleve të sfondit që mund të errësojnë zbulimet e dëshiruara. Këto burime të sfondit përfshijnë humbjet e dimuonit, prishjen e μ, π, K të gabuara, neutralet që ikin dhe kalimin e hadroneve neutrale. Studiuesit përdorin teknika inovative për të zbutur këto sinjale të sfondit, duke përdorur kriteret e përzgjedhjes të mbështetura nga simulimet dhe analizat e të dhënave për të identifikuar dhe refuzuar sinjalet e padëshiruara.

Analiza statistikore luan një rol jetik në kërkimin për të kuptuar materien e errët. Nëpërmjet teknikave të avancuara, studiuesit kanë përcaktuar kufijtë e sipërm të forcës së përzierjes ϵ, duke nxjerrë në dritë njohuri të vlefshme. Rezultatet e eksperimentit NA64 kanë vendosur kufijtë e përjashtimit të nivelit të besimit 90% për ϵ, duke zbuluar marrëdhënien e ndërlikuar midis ϵ dhe masës A0. Këto rezultate kanë potencialin të riformësojnë të kuptuarit tonë për lëndën e errët, duke hapur rrugë të reja për eksplorim dhe kërkime.

Implikimet e gjetjeve të eksperimentit NA64 shtrihen përtej laboratorit, duke ofruar kufizime në modelet termike të lëndës së errët. Planet e parametrave për grimcat e lëndës së errët me masë të ulët (y; mχ) dhe (αD; mχ) ofrojnë njohuri mbi sfidat me të cilat përballen disa skenarë të lëndës së errët dhe motivojnë eksplorimin e mëtejshëm.

Me çdo zbulim, ne jemi më afër zbulimit të enigmës së materies së errët dhe fitimit të një kuptimi më të thellë të universit.

