Detyrat e astronautëve të Kanadasë: Një epokë e re e eksplorimit të hapësirës

Kanadaja po hyn në një fazë të re emocionuese të eksplorimit të hapësirës me shpalljen e detyrave të astronautëve të mërkurën, më 22 nëntor. Agjencia Kanadeze e Hapësirës (CSA) do të organizojë një ngjarje të drejtpërdrejtë në selinë e saj pranë Montrealit, Quebec. Kjo ngjarje, e cila do të transmetohet njëkohësisht në platforma të ndryshme duke përfshirë YouTube dhe Facebook, do të zbulojë misionet më të fundit për astronautët kanadezë.

Në të kaluarën, identiteti i astronautëve dhe detyrat e tyre mbaheshin të fshehta deri në kohën e ngjarjes. Megjithatë, këtë herë, ekziston një fakt thelbësor që ne e dimë me siguri: ka tre astronautë aktivë të CSA në dispozicion për misione. Këto përfshijnë mjekun David-Saint Jacques, i cili kaloi 204 ditë në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës në 2018-19, shkencëtaren e zjarrit Jenni Sidey-Gibbons, e kualifikuar për fluturimin e saj të parë në hapësirë ​​dhe Joshua Kutryk, një pilot ushtarak i cili gjithashtu ka të drejtë për të parën e tij. fluturimi në hapësirë.

Një gjë që ne dimë është se një astronaut i CSA, Jeremy Hansen, është caktuar tashmë në misionin Artemis 2 të NASA-s, i planifikuar të fluturojë rreth hënës në fund të vitit 2024. Detyra e Hansen demonstron kontributin e rëndësishëm të Kanadasë në programet ndërkombëtare hapësinore. Që nga fundi i viteve 1970, Kanadaja ka qenë e rëndësishme në ofrimin e robotikës për misionet e NASA-s, nga Canadarm në anijen kozmike tek Canadarm2 dhe Dextre në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës. Në këmbim të punës së saj robotike, Kanadaja merr një pjesë të shkencës dhe një vend astronauti në ISS.

Por përfshirja e Kanadasë në eksplorimin e hapësirës po zgjerohet përtej robotikës. Premtimi i fundit i Canadarm3 për projektin Gateway të NASA-s dhe një memorandum mirëkuptimi me Axiom Space i hapin rrugën astronautëve kanadezë që të marrin pjesë në misionet e ardhshme të hënës dhe misionet afatshkurtra në ISS të komanduara nga ish-astronautët e NASA-s.

Ndërsa mundësitë për astronautët kanadezë kanë qenë të kufizuara për shkak të bazës së vogël të taksave të vendit për financimin e hapësirës, ​​ky njoftim shënon një rast të rrallë ku astronautët e shumtë të CSA do të marrin detyra brenda të njëjtit afat kohor. Është një kohë emocionuese për Kanadanë pasi ajo përqafon një epokë të re të eksplorimit të hapësirës dhe forcon pozicionin e saj si një lojtar kyç në programet ndërkombëtare hapësinore.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

Cilët janë astronautët aktivë të CSA? Astronautët aktivë të CSA të disponueshëm aktualisht për misione janë David-Saint Jacques, Jenni Sidey-Gibbons dhe Joshua Kutryk. Cili është misioni Artemis 2? Misioni Artemis 2 është një mision i drejtuar nga NASA që do të fluturojë rreth hënës. Jeremy Hansen, një astronaut i CSA, tashmë është caktuar në këtë mision. Çfarë është Canadarm3? Canadarm3 është një krah robotik i gjeneratës së ardhshme i zhvilluar nga Kanadaja për projektin Gateway të NASA-s, i cili synon të krijojë një stacion hapësinor pranë hënës. Çfarë është Hapësira Axiom? Axiom Space është një kompani me bazë në Hjuston që kryen misione afatshkurtra në ISS duke përdorur anijen kozmike SpaceX Crew Dragon. Kanadaja ka një memorandum mirëkuptimi me Axiom Space për misione të mundshme afatshkurtra.