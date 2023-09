Anija kozmike Aditya L1 e Indisë e pajisur për të trajtuar flakët diellore dhe CME

Administrata Kombëtare e Aeronautikës dhe Hapësirës (NASA) ka shpërndarë së fundmi pamjet e anijes së saj kozmike, Parker Solar Solar, duke kaluar përmes një reje të fuqishme të nxjerrjes në masë koronale (CME). Ky CME është një dëbim i fortë nga korona e Diellit që mund të dëmtojë potencialisht satelitët dhe anijet kozmike. Me anija kozmike Aditya L1 e Indisë që pritet të arrijë në destinacionin e saj në katër muaj, lindin shqetësime për ndikimin e mundshëm të CME në mision.

Pavarësisht nga këto frikë, anija kozmike Aditya L1 ka dy avantazhe që mund ta ndihmojnë atë të përballojë incidente të tilla. Së pari, ndodhet në një distancë të konsiderueshme nga Dielli, ndryshe nga Sonda Diellore Parker e NASA-s, e cila i afrohet Diellit në një distancë prej 6.9 milionë kilometrash. Aditya L1, nga ana tjetër, është rreth 1.5 milion kilometra larg Tokës. Ky ndryshim hapësinor mund të sigurojë një nivel më të madh mbrojtjeje.

Për më tepër, anija kozmike Aditya L1 është e pajisur me lidhje dhe substanca speciale të krijuara për ta mbrojtur atë nga rreziqet që lidhen me hapësirën, si rrezatimi ekstrem dhe retë CME. Kjo veçori siguron që anija kozmike të jetë e përgatitur mirë për të trajtuar çdo rrezik të mundshëm që lidhet me afërsinë e saj me Diellin.

Aditya L-1 është misioni inaugurues diellor i Indisë dhe ka përfunduar së fundi manovrën e saj të katërt për në Tokë më 15 shtator. Bashkëpunimi ndërmjet Organizatës Indiane të Kërkimit Hapësinor (ISRO) dhe gjashtë instituteve të tjera kombëtare synon të studiojë fotosferën, kromosferën dhe koronën e Diellit duke përdorur detektorë të avancuar të grimcave elektromagnetike dhe fushës magnetike.

Me dizajnin e saj të fortë dhe masat mbrojtëse, anija kozmike Aditya L1 është e pozicionuar mirë për të kontribuar ndjeshëm në kuptimin tonë të Diellit dhe sjelljes së tij. Ky mision përfaqëson një hap vendimtar për programin e eksplorimit të hapësirës të Indisë, duke shfaqur aftësitë teknologjike dhe përkushtimin e vendit ndaj kërkimit shkencor.

