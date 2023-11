Njësia e kalibrimit HISPEC: Kufijtë e shtyrë në kalibrimin e spektrografit

Përparimi i instrumenteve spektrograf me rezolucion të lartë në teleskopët e klasit 10 m vjen me kërkesën për metoda gjithnjë e më të sakta kalibrimi për të mbështetur kërkime shkencore novatore. Për të përballuar këto sfida, është zhvilluar spektrografi infra të kuqe me rezolucion të lartë për Njësinë e Kalibrimit të Karakterizimit të Ekzoplaneteve (HISPEC).

Njësia CAL është projektuar posaçërisht për të përmbushur nevojat e rasteve komplekse shkencore, si p.sh. imazhet me Doppler të atmosferave të ekzoplaneteve, matje precize të shpejtësisë radiale dhe spektroskopi me rezolucion të lartë me kontrast të lartë të ekzoplaneteve aty pranë. Duke u mbështetur nga sukseset e Keck Planet Imager and Characterizer (KPIC), CAL përfshin katër burime drite afër infra të kuqe (NIR) që posedojnë informacion për gjatësinë e valës të koduar brenda tyre, të cilat mund të bashkohen në fibra me një modalitet.

Këto burime drite NIR mund të përdoren në modalitetin sinkron gjatë vëzhgimeve shkencore ose në mënyrë asinkrone gjatë kalibrimeve gjatë ditës. Për të siguruar kalibrimin absolut që varion nga 0.98 μm në 2.5 μm, CAL përdor një llambë katodë të zbrazët (HCL) dhe një seri qelizash thithëse gazi. Për më tepër, një krehër me frekuencë lazer (LFC) ofron informacion të qëndrueshëm dhe të pavarur nga koha gjatë vëzhgimit, së bashku me një astro-etalon me finesë më të ulët që shërben si një rezervë për LFC. Mësimet dhe njohuritë nga zhvillimi i instrumentit HISPEC padyshim do të formësojnë kërkesat për instrumentet e ardhshme të dedikuara për teleskopët jashtëzakonisht të mëdhenj (ELT).

Njësia e kalibrimit HISPEC tregon angazhimin e shkencëtarëve dhe astronomëve për të shtyrë kufijtë e njohurive në fushën e karakterizimit të ekzoplaneteve. Me metodat e tij të fundit të kalibrimit dhe teknologjinë e sofistikuar, studiuesit mund të vazhdojnë të përsosin të kuptuarit e tyre për atmosferat e ekzoplaneteve, duke rritur saktësinë në matjet e shpejtësisë radiale dhe duke avancuar spektroskopinë me rezolucion të lartë.

