Astronautët mund të lëvizin në pluhurin e shkrirë të hënës për të kapërcyer sfidat

Kur astronautët të kthehen në Hënë, ata do të përballen me sfida të shumta, duke përfshirë rrezatimin, luhatjet e temperaturës dhe pluhurin e rrezikshëm të hënës. Për të adresuar çështjen e përshkimit të sipërfaqes hënore, Agjencia Evropiane e Hapësirës (ESA) po eksploron idenë e përdorimit të lazerëve me energji të lartë për të shkrirë pluhurin dhe për të krijuar sipërfaqe të forta lëvizëse.

Misioni Apollo 11 u përball me pasiguri në lidhje me thellësinë dhe sasinë e pluhurit të hënës, i cili përbënte rrezik për t'u fundosur gjatë uljes. Ndërsa sondat e sensorit të pluhurit të tokës parandaluan çdo incident fundosjeje, pluhuri ende shkaktonte probleme për eksplorimin afatshkurtër të sipërfaqes hënore. Prandaj, për misionet e ardhshme, gjetja e një zgjidhjeje për gjobën, pluhurin e ngjitur është thelbësore.

Duke shkrirë pluhurin në vend, ESA synon të krijojë sipërfaqe të forta lëvizëse që mund të përballojnë mjedisin e ashpër hënor. Modelimi i NASA-s tregon se ulja e anijeve më të mëdha kozmike mund të ngrejë sasi të konsiderueshme pluhuri, duke dëmtuar potencialisht sipërfaqet e tokës. Kështu, aftësia për të shkrirë pluhurin dhe për të formuar sipërfaqe të forta mund të parandalojë këto probleme.

Programi PAVER i ESA-s (shtrimi i rrugës për shkrirjen në sipërfaqe të madhe të regolithit) ka hetuar potencialin e kësaj qasjeje. Në testet e kontrolluara duke përdorur regolitin e simuluar hënor, një lazer CO12 2 kilovatësh u përdor për të shkrirë pluhurin, duke rezultuar në një sipërfaqe të lëmuar, të qelqtë që mund të shërbente si rrugë, zona uljeje dhe zona operative në Hënë.

Përdorimi i lazerëve me energji të lartë për të shkrirë rërën tokësore për sipërfaqe të forta lëvizëse u propozua në vitin 1933, por nuk u zbatua kurrë. Megjithatë, në Hënë, zhvillimi i burimeve në vend është thelbësor, duke e bërë konceptin më të realizueshëm. Në vend që të sjellë një lazer me dioksid karboni në Hënë, ESA sugjeron që rrezet e diellit hënore mund të përqendrohen duke përdorur një lente kompakte Fresnel për të arritur shkrirjen ekuivalente.

Punimi i fundit që detajon rezultatet e PAVER thekson disponueshmërinë e drejtpërdrejtë të energjisë diellore dhe regolitit hënor në Hënë, duke e bërë shkrirjen ose shkrirjen e regolitit një qasje të zbatueshme. Mostrat e krijuara në studim shfaqën rezistencë të ndryshme në shtypje, që varionin nga 56.19 në 216.29 MPa, me një mesatare prej 93.97 MPa.

Ky hulumtim zgjeron punën e mëparshme në përdorimin e burimeve në vend, duke demonstruar potencialin për përdorimin e regolitit të shkrirë hënor për të ndërtuar infrastrukturën në Hënë. Me zhvillimin e mëtejshëm, ngasja në pluhurin e shkrirë të hënës mund të bëhet realitet, duke siguruar transport të besueshëm dhe të qëndrueshëm për eksploruesit e ardhshëm hënor.

