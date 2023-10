Fuqia e të mësuarit dhe perceptimit në organizmat pa tru

By

Aftësia e organizmave pa tru për të mësuar dhe perceptuar është një shembull i jashtëzakonshëm i evolucionit adaptiv. Ndërsa truri është një organ vendimtar për kafshët, duke lejuar përgjigje fleksibël dhe mbijetesë në mjedise të paparashikueshme, shumë organizmave u mungon ky sistem qendror kontrolli. Megjithatë, aftësia e tyre për të mësuar dhe perceptuar nuk është më pak e rëndësishme për mbijetesën dhe riprodhimin e tyre.

Të mësuarit, i përcaktuar si një ndryshim në sjellje që rezulton nga përvoja, merr forma të ndryshme. Të mësuarit jo-shoqërues përfshin akordimin ose përshtatjen ndaj stimujve të përsëritur, ndërsa të mësuarit shoqërues përfshin lidhjen e sinjaleve me sjelljet. Format më të larta të të mësuarit, si të mësuarit konceptual, gjuhësor dhe muzikor, kërkojnë trurin kompleks me struktura dhe lidhje të specializuara.

Megjithatë, kërkimet e fundit sfidojnë supozimin se të mësuarit është ekskluziv për organizmat me tru kompleks. Shembujt e të mësuarit në organizmat pa tru kanë riformuar të kuptuarit tonë për aftësitë njohëse në pemën e jetës. Për shembull, anemonja e beadlet mund të mësohet me praninë e kloneve gjenetike, duke rregulluar agresionin e saj ndaj tyre. Kandil deti në kuti, pavarësisht nga disa mijëra neuronet e tyre, mund të lidhin ndryshimet në intensitetin e dritës me reagimet prekëse për të lundruar në mënyrë efektive në mjediset e tyre.

Edhe organizmat pa neurone shfaqin aftësi të të mësuarit. Format e llumit, protistët njëqelizorë, demonstrojnë aftësi njohëse si memorizimi i shtigjeve drejt ushqimit dhe mësimi nga përvojat e kaluara. Bimët, si kurthët e mizave të Venusit dhe bimët e turpit, shfaqin të mësuarit përmes sensorëve të tyre dhe sjelljeve adaptive. Këto gjetje kanë ndezur debate nëse bimët mund të konsiderohen agjentë inteligjentë.

Dëshmia e të mësuarit në organizmat pa tru sfidon të kuptuarit tonë të ndjesisë, mendimit dhe sjelljes. Ai ngre pyetje etike rreth mënyrës sesi ne i trajtojmë këta organizma në kontekste të ndryshme, duke pasur parasysh aftësinë e tyre për të mësuar dhe për të ndier potencialisht. Për më tepër, studimi dhe vlerësimi i jetëve të ndryshme dhe unike të organizmave pa tru na lejon të reflektojmë mbi vendin tonë në pemën e jetës dhe rëndësinë e ruajtjes dhe vlerësimit të të gjitha formave të jetës.

Burimi: Universiteti i Sidneit