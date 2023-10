Aftësitë e pabesueshme të të mësuarit të kandil deti Karaibe

Hulumtimi i ri ka zbuluar se kandil deti i Karaibeve, pavarësisht nga madhësia e tyre e vogël dhe mungesa e trurit, janë në gjendje të mësojnë të shmangin pengesat duke përdorur shenja vizuale. Kjo aftësi njohëse, e njohur si "të mësuarit shoqërues", nuk është vërejtur kurrë më parë te kafshët me një sistem nervor kaq primitiv. Në krahasim me kafshët më të avancuara si mizat e frutave ose minjtë, të cilët kanë tru, kandil deti tregon nivele të ngjashme të performancës.

Kandil deti i Karaibeve, i njohur gjithashtu si Tripedalia cystophora, është i njohur për aftësinë e tij për të lundruar nëpër ujin e turbullt dhe rrënjët e zhytura të mangrove. Kjo paraqet rreziqe që mund të dëmtojnë trupat e tyre të brishtë xhelatinoz, por ata mund të shmangin dëmtimin falë katër qendrave të tyre shqisore vizuale të quajtura rhopalia. Çdo ropalium përmban sy në formë lente dhe rreth një mijë neurone. Në të kundërt, mizat e frutave kanë 200,000 neurone në trurin e tyre.

Pavarësisht se është pa tru, kandili i detit të Karaibeve shfaq "kushtëzimi operativ", një lloj sjelljeje e mësuar që përfshin parashikimin dhe shmangien e problemeve të ardhshme. Autori kryesor Anders Garm shpjegon se ky kapacitet është më kompleks se kondicionimi klasik, i demonstruar në mënyrë të famshme nga eksperimentet e Pavlovit me qentë. Për të testuar aftësitë e kandil detit, studiuesit i vendosën ato në një rezervuar me mure qelqi me vija me errësirë ​​të ndryshme për të imituar rrënjët e mangrove. Kandil deti mësoi shpejt të lundronte nëpër zonat ku shufrat ishin më pak të dukshme, duke shmangur përplasjet me muret.

Studiuesit besojnë se gjetjet e tyre mbështesin idenë se kafshët me një numër të vogël neuronesh ende mund të mësojnë. Kjo sugjeron që të mësuarit mund të jetë një veti themelore e sistemeve nervore. Cnidarians, grupi i kafshëve që përfshin kandil deti, anemonet e detit dhe koralet, janë një "grup motër" për shumicën e kafshëve të tjera dhe madje edhe njerëzve. Kjo sugjeron që një paraardhës i përbashkët mund të ketë zhvilluar një sistem nervor të aftë për të mësuar shoqërues rreth 500 milionë vjet më parë.

Burimet:

– Revista: Biologjia aktuale