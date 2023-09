Komponentët e qelizave të trurit gjurmohen në detet e lashta

By

Një studim i fundit i kryer nga ekspertë në Qendrën për Rregullimin Gjenomik ka zbuluar se komponentët e qelizave të trurit ishin të pranishëm në detet e cekëta rreth 800 milionë vjet më parë. Nëpërmjet ekzaminimit të plakozoanëve, kafshëve të vogla detare, studiuesit kanë fituar njohuri në udhëtimin evolucionar të neuroneve.

Plakozoanët, të cilët janë afërsisht sa një kokërr e madhe rëre, banojnë në ujëra të ngrohtë e të cekët dhe mbijetojnë duke u ushqyer me alga dhe mikrobe. Pavarësisht mungesës së organeve ose pjesëve të veçanta të trupit, plakozoanët konsiderohen si një nga pesë linjat kryesore të kafshëve, së bashku me ctenoforet, sfungjerët, cnidarët dhe bilaterianët.

Në qendër të ekzistencës së plakozoanëve janë qelizat peptidergike, të cilat çlirojnë peptide që drejtojnë ushqimin dhe lëvizjet e tyre. Studimi përdori analiza molekulare dhe llogaritëse për të krijuar "atlase qelizore" në mënyrë që të kuptonte evolucionin dhe funksionin e këtyre qelizave. U zbulua se këto qeliza peptidergjike shërbenin si pararendës të neuroneve moderne.

Studiuesit zbuluan një rrjet të ndërlikuar të llojeve të qelizave "ndërmjet" që lidhin nëntë llojet kryesore të qelizave në plakozoan. Për më tepër, qelizat peptidergjike, të dallueshme nga qelizat e tjera, shfaqën një ngjashmëri të habitshme me neuronet që u shfaqën miliona vjet më vonë në organizmat më të avancuar. Kjo ngjashmëri unike me neuronet nuk u vu re në speciet e hershme të degëzimit si sfungjerët ose ctenoforet.

Studimi zbuloi tre paralele të dukshme midis qelizave peptidergjike dhe neuroneve. Së pari, qelizat plakozoane diferencohen në një mënyrë të ngjashme me neurogjenezën e vërejtur te cnidarët dhe biteranët. Së dyti, këto qeliza posedojnë shumë komponentë të fundit të mesazheve të një neuroni, por u mungojnë atributet e një neuroni të vërtetë, siç janë përçimi i sinjaleve elektrike. Së fundmi, mësimi i thellë zbuloi se këto qeliza komunikojnë përmes GPCR-ve të iniciuara nga neuropeptidet, duke pasqyruar komunikimin neuronal.

Duke theksuar afatin kohor evolucionar, hulumtimi tregon se përbërësit themelorë të neuroneve po merrnin formë në detet e lashta 800 milionë vjet më parë. Përafërsisht një shekull pas shfaqjes së paraardhësve të tyre, qelizat peptidergike të plakozoanëve ka të ngjarë të evoluojnë për të zotëruar karakteristika kritike thelbësore për neuronet, të tilla si kanalet jonike dhe skelat post-sinaptike.

Ndërsa neuroni i parë modern vlerësohet të jetë shfaqur rreth 650 milionë vjet më parë, ka qeliza të ngjashme me neuronet në ctenofore me karakteristika të dallueshme, duke ngritur pyetje në lidhje me trajektoren evolucionare të neuroneve. Autorët e studimit theksojnë nevojën për kërkime të mëtejshme për të adresuar këto pyetje të hapura dhe për të fituar një kuptim më të qartë të rrugëve evolucionare të neuroneve dhe llojeve të tjera të qelizave.

Ndërsa renditja gjenomike vazhdon të përparojë, pritet që sekretet e strehuara nga kafshët modele jo-tradicionale si plakozoanët, ctenoforet dhe sfungjerët do të zhbllokohen gradualisht, duke hedhur më shumë dritë mbi historinë evolucionare të jetës.

