Zbulim i madh: Shkencëtarët zbulojnë shpërthimin e shpejtë të radios më të largët dhe më të shndritshëm deri më sot

Një ekip ndërkombëtar shkencëtarësh ka bërë një zbulim mahnitës në studimin e shpërthimeve të shpejta të radios (FRB). Ata kanë zbuluar një FRB, të quajtur FRB 20220610A, që është jo vetëm distanca më e largët e regjistruar ndonjëherë, por edhe një nga më të ndritshmet e vëzhguara ndonjëherë. U deshën afërsisht tetë miliardë vjet që sinjali FRB nga FRB 20220610A të arrinte në Tokë në qershor të vitit të kaluar, duke e bërë atë rreth 50 për qind më të vjetër se mbajtësi i mëparshëm i rekordit në distancë.

Energjia e çliruar nga FRB 20220610A në vetëm disa milisekonda vlerësohet të jetë e barabartë me atë që Dielli ynë prodhon në 30 vjet. Ky shkëlqim i jashtëzakonshëm e veçon FRB 20220610A nga shumica e FRB-ve të gjetura më parë. Në fakt, është më i ndritshëm se të gjithë përveç njërit prej 55 FRB-ve të zbuluara më parë nga Pathfinder Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP).

Nëpërmjet vëzhgimeve vijuese të kryera duke përdorur Teleskopin Shumë të Madh të Observatorit Jugor Evropian, ekipi i udhëhequr nga Australia arriti në përfundimin se FRB 20220610A ka të ngjarë të ketë origjinën nga një çift ose treshe galaktikash të bashkuara. Ky zbulim përputhet me disa teori që rrethojnë shkakun e FRB-ve, megjithëse shpjegime të tjera të mundshme si supernova dhe yjet neutron magnetarë janë propozuar gjithashtu.

Pavarësisht origjinës së panjohur të FRB-ve, këto dukuri magjepsëse u ofrojnë studiuesve një mundësi për të vlerësuar masën e universit. Profesor Ryan Shannon, bashkë-udhëheqës i projektit, shpjegon se materia që mungon në univers mund të zbulohet potencialisht duke përdorur shpërthime të shpejta radio: “Shpërthimet e shpejta të radios e ndjejnë këtë material të jonizuar. Edhe në hapësirën që është pothuajse krejtësisht bosh, ata mund t'i 'shohin' të gjitha elektronet, dhe kjo na lejon të matim se sa lëndë ka midis galaktikave.

Zbulimi i FRB 20220610A mbështet gjithashtu teorinë e propozuar nga astronomi i ndjerë australian Jean-Pierre Macquart në vitin 2020. Macquart sugjeroi që masa e universit mund të vlerësohet duke studiuar shpërthimet e shpejta të radios. Gjetjet e ekipit përputhen me atë që njihet si "lidhja e Macquart", e cila thotë se sa më larg të jetë një shpërthim i shpejtë radio, aq më shumë gaz i përhapur zbulon midis galaktikave. Megjithatë, jo të gjitha FRB-të ndjekin këtë model, duke nënvizuar kompleksitetin e këtyre fenomeneve.

Ndërsa ky përparim në të kuptuarit e FRB-ve i shtyn kufijtë e njohurive tona, zbulimi i sinjaleve edhe më larg do të kërkojë pajisje të përmirësuara. Shkencëtarët presin me padurim përfundimin e Observatorit të Array Kilometer Square, i planifikuar të jetë funksional në vitin 2028, i cili do të mundësojë eksplorim të mëtejshëm dhe zbulimin e rekordeve të reja FRB.

