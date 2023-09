Ushqyerja e dhunshme: Si Vrimat e Zeza supermasive përdredhin dhe grisin hapësirë-kohën

By

Një studim i fundit i kryer nga studiues nga Universiteti Northwestern ka sfiduar të kuptuarit konvencional se si ushqehen vrimat e zeza supermasive. Më parë besohej se vrimat e zeza gradualisht konsumojnë lëndën për periudha të gjata kohore. Megjithatë, duke përdorur simulime 3D me rezolucion të lartë, studiuesit zbuluan se këta gjigantë kozmikë përdredhin dhe copëtojnë me dhunë hapësirë-kohën për të konsumuar lëndën me ritme mahnitëse të shpejta, duke përfunduar një cikël të ngrënies në vetëm disa muaj.

Ekipi përdori Summit, një nga superkompjuterët më të mëdhenj në botë, për të kryer një simulim 3D që integronte dinamikën e gazit, fushat magnetike dhe relativitetin e përgjithshëm. Ky simulim dha një pamje gjithëpërfshirëse të sjelljes së vrimës së zezë dhe zbuloi se vrimat e zeza përdredhin hapësirën-kohën përreth, duke e copëtuar diskun e grumbullimit në nëndisqe të brendshëm dhe të jashtëm. Vrima e zezë më pas gllabëron diskun e brendshëm, duke lejuar mbeturinat nga nëndisku i jashtëm të mbushin boshllëkun.

Ky proces, i njohur si "ha-rimbush-ha", potencialisht shpjegon sjelljen misterioze të kuazarëve "duke ndryshuar". Kuazarët janë bërthama galaktike shumë të ndritshme që mundësohen nga vrima të zeza supermasive. Kuazarët me pamje të ndryshueshme shfaqin ndryshime të shpejta dhe drastike në shkëlqimin e tyre, shpesh duke u ndezur dhe fikur brenda disa muajve deri në disa vjet.

Teoritë e mëparshme u përpoqën të shpjegonin pse zona e brendshme e një disku grumbullimi u zhduk dhe u rimbus shpejt. Megjithatë, simulimet treguan se kur nëndisqet e brendshme dhe të jashtme shkëputen, fillon "frenia e ushqyerjes" e vrimës së zezë. Konkurrenca midis rrotullimit të vrimës së zezë dhe fërkimit dhe presionit brenda diskut çon në grisjen e disqeve dhe shtyrjen e diskut të brendshëm nga brenda.

Ndryshe nga supozimet e mëparshme, simulimet zbuluan gjithashtu se disqet e grumbullimit nuk janë domosdoshmërisht në linjë me rrotullimin e vrimës së zezë. Në vend të kësaj, nëndisqet e brendshme dhe të jashtme lëkunden në mënyrë të pavarur me shpejtësi dhe kënde të ndryshme. Ky deformim i të gjithë diskut të grumbullimit bën që grimcat e gazit të përplasen, duke rezultuar në shpërthime drite dhe energjie.

Kuptimi i ri se si ushqehen vrimat e zeza supermasive hap rrugë emocionuese për hetime të mëtejshme në këto entitete kozmike enigmatike. Ajo sfidon teoritë e vjetra dhe ofron një përshkrim më të saktë të zakoneve të tyre të të ushqyerit, duke ofruar një kuptim më të mirë të mekanizmave që drejtojnë sjelljen e tyre.

Burimi: Studiuesit e Universitetit Northwestern