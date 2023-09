Studimi i ri sugjeron se vrima e zezë më e afërt me Tokën mund të jetë 150 vite dritë larg

By

Një studim i fundit ka sfiduar të kuptuarit tonë për vrimën e zezë më të afërt me Tokën. Hulumtimet e mëparshme treguan se vrima e zezë më e afërt e njohur ndodhej 1,560 vite dritë larg. Megjithatë, një studim i ri i botuar në “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society” sugjeron se mund të ketë një vrimë të zezë afërsisht 150 vite dritë nga Toka.

Studimi u fokusua në grupin Hyades, i cili është grupi më i afërt i hapur i yjeve me planetin tonë. Duke përdorur të dhëna nga misioni Gaia i Agjencisë Evropiane të Hapësirës, ​​shkencëtarët nga Universiteti i Padovës dhe Universiteti i Barcelonës analizuan lëvizjen dhe evolucionin e yjeve në grupin Hyades. Nëpërmjet simulimeve, ata gjetën prova që sugjeronin praninë e vrimave të zeza brenda ose afër grupit.

Një grup i hapur është një koleksion yjesh që mbahen lirshëm së bashku nga tërheqja e tyre gravitacionale dhe kanë karakteristika të përbashkëta, të tilla si mosha dhe përbërjen kimike. Studiuesit krahasuan rezultatet e simulimit me pozicionet dhe shpejtësitë aktuale të yjeve në Hyades, të cilat u vëzhguan saktësisht nga sateliti Gaia. Simulimet treguan se ka dy ose tre vrima të zeza në qendër të grupimit ose afër.

Nëse konfirmohet, këto vrima të zeza do të ishin kandidatët më të afërt me sistemin tonë diellor. Ky zbulim jo vetëm që hedh dritë mbi shpërndarjen e vrimave të zeza në galaktikë, por gjithashtu ofron njohuri se si ato ndikojnë në evolucionin e grupimeve të yjeve dhe kontribuojnë në burimet e valëve gravitacionale.

Vrimat e zeza janë objekte jashtëzakonisht të dendura të formuara nga kolapsi i yjeve masive. Tërheqja e tyre gravitacionale është aq e fortë sa as drita nuk mund t'i ikë. Ndërsa ato nuk mund të vëzhgohen drejtpërdrejt, prania e tyre zakonisht konkludohet duke studiuar ndikimin e tyre në lëndën përreth. Për shembull, shkatërrimi i një ylli që kalon nga një vrimë e zezë rezulton në rreze x të zbulueshme.

Zbulimi i valëve gravitacionale në vitin 2015 ka avancuar ndjeshëm kërkimet mbi vrimat e zeza. Valët gravitacionale u vëzhguan fillimisht nga përplasja e dy vrimave të zeza të vendosura 1.3 miliardë vite dritë larg, duke ndezur hetime të mëtejshme në këto trupa qiellorë enigmatikë.

