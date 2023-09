Zakonet e të ngrënit të vrimave të zeza supermasive: Studimi i ri zbulon gjetje befasuese

By

Një studim i ri i udhëhequr nga Universiteti Northwestern po sfidon supozimet e mëparshme në lidhje me zakonet e të ngrënit të vrimave të zeza supermasive. Ndërsa më parë besohej se vrimat e zeza e konsumonin ushqimin e tyre ngadalë, simulimet e reja tregojnë se ato në fakt e gllabërojnë atë shumë më shpejt. Rezultatet e këtij studimi novator do të publikohen në The Astrophysical Journal më 20 shtator.

Sipas simulimeve 3D me rezolucion të lartë, vrimat e zeza rrotulluese përdredhin hapësirën-kohën përreth, duke bërë që disku i grumbullimit të gazit të copëtohet në nëndisqe të brendshme dhe të jashtme. Vrimat e zeza fillimisht konsumojnë unazën e brendshme dhe më pas mbeturinat nga nëndisku i jashtëm mbushin boshllëkun. Ky proces hani-rimbush-hani ndodh brenda disa muajsh, shumë më shpejt nga sa mendohej më parë.

Ky kuptim i ri mund të ndihmojë në shpjegimin e sjelljes së kuazarëve, të cilët janë disa nga objektet më të ndritshëm në qiellin e natës. Kuazarët shpesh ndizen dhe më pas zhduken pa shpjegime. Ndryshimet e shpejta të vërejtura në kuazarët janë në përputhje me shkatërrimin dhe rimbushjen e rajoneve të brendshme të diskut të grumbullimit.

Supozimi i mëparshëm se disqet e grumbullimit ishin në linjë me rrotullimin e vrimës së zezë është vërtetuar i rremë. Simulimi i kryer nga studiuesit tregon se rajonet që rrethojnë vrimat e zeza janë më të trazuara sesa besohej më parë. Duke përdorur një nga superkompjuterët më të mëdhenj në botë, studiuesit krijuan një simulim 3D të një disku të hollë të grumbullimit të anuar që merrte parasysh dinamikën e gazit, fushat magnetike dhe relativitetin e përgjithshëm.

Deformimi i shkaktuar nga tërheqja e kornizës, një fenomen ku vrima e zezë rrotulluese zvarrit hapësirë-kohën rreth saj, bën që i gjithë disku të lëkundet. Disku i brendshëm lëkundet më shpejt se pjesët e jashtme, duke rezultuar në përplasje që e çojnë materialin më afër vrimës së zezë. Përfundimisht, disku i brendshëm shkëputet nga pjesa tjetër e diskut dhe nëndisqet fillojnë të zhvillohen në mënyrë të pavarur.

Rajoni i grisjes, ku shkëputen nëndisqet e brendshme dhe të jashtme, është vendi ku fillon furia e të ushqyerit. Rrotullimi i vrimës së zezë konkurron me fërkimin dhe presionin brenda diskut, duke bërë që disqet e brendshme dhe të jashtme të përplasen dhe të shtyjnë diskun e brendshëm drejt vrimës së zezë. Ky proces krijon një cikël hani-rimbush-hani.

Ky studim mund të shpjegojë potencialisht fenomenin e kuazarëve "duke ndryshuar", ku kuazarët ndryshojnë në mënyrë drastike me kalimin e shkallëve kohore prej muajsh në vite. Simulimet e kryera nga studiuesit ofrojnë një shpjegim të mundshëm për ndriçimin dhe zbehjen e shpejtë të vërejtur në këto objekte.

Në përgjithësi, ky studim hedh dritë të re mbi zakonet komplekse të të ngrënit të vrimave të zeza supermasive dhe hap rrugën për kërkime të mëtejshme për të kuptuar sjelljen e tyre.

Përkufizime:

– Disk grumbullimi: Një disk me gaz, pluhur dhe lëndë të tjera që rrotullohet rreth një objekti qiellor, të tillë si një vrimë e zezë ose një yll i ri, përpara se të bjerë përfundimisht mbi objekt.

– Kuazar: Një bërthamë aktive galaktike jashtëzakonisht e ndritshme dhe e largët që lëshon sasi të mëdha energjie, veçanërisht në formën e dritës dhe valëve të radios.

Burimet:

– The Astrophysical Journal (burimi i studimit)

– Universiteti Northwestern (burim informacioni për studiuesit)