Vrimat e zeza mund të ekzistojnë në çifte të balancuara në mënyrë perfekte, tregojnë studime

Studiuesit nga Universiteti i Southampton-it, së bashku me kolegët nga universitetet e Kembrixhit dhe Barcelonës, kanë zbuluar se vrimat e zeza potencialisht mund të ekzistojnë në çifte që janë të ekuilibruara në mënyrë të përkryer dhe mbahen në ekuilibër nga një forcë kozmologjike, duke imituar një vrimë të vetme të zezë gjigante. Ky zbulim sfidon teoritë konvencionale rreth vrimave të zeza, të cilat sugjerojnë se ato mund të ekzistojnë vetëm si objekte të izoluara në hapësirë.

Vrimat e zeza janë objekte astronomike me një tërheqje gravitacionale tepër të fortë, aq intensive sa asgjë, madje as drita, nuk mund të shpëtojë prej tyre. Ato janë jashtëzakonisht të dendura, me një masë që mund të vendosë të gjithë Tokën në një hapësirë ​​të vogël.

Sipas teorive konvencionale të bazuara në teorinë e Relativitetit të Përgjithshëm të Ajnshtajnit, vrimat e zeza mund të ekzistojnë si objekte statike ose rrotulluese më vete. Megjithatë, forca gravitacionale përfundimisht i tërheq dhe i përplas ato së bashku. Ky supozim është i vërtetë kur merret parasysh një Univers statik, por çka nëse Universi zgjerohet vazhdimisht?

Studiuesit sugjerojnë se në një Univers gjithnjë në zgjerim, çifte vrimash të zeza mund të ekzistojnë në harmoni, duke krijuar iluzionin e një vrime të vetme të zezë. Kjo është e mundur për shkak të një konstante kozmologjike, e njohur gjithashtu si energjia e errët, e cila u prezantua në teorinë e Ajnshtajnit. Konstanta kozmologjike bën që Universi të përshpejtohet me një ritëm konstant, duke ndikuar në ndërveprimin dhe ekzistencën e vrimave të zeza.

Nëpërmjet metodave komplekse numerike, ekipi demonstroi se dy vrima të zeza statike mund të ekzistojnë në ekuilibër, tërheqja e tyre gravitacionale kundërshtohet nga zgjerimi i lidhur me konstantën kozmologjike. Kjo do të thotë se edhe në një Univers në zgjerim, vrimat e zeza mbajnë një distancë të caktuar nga njëra-tjetra. Forca gravitacionale kompenson zgjerimin duke u përpjekur t'i shkëputë ato.

Nga një distancë, një çift vrimash të zeza në ekuilibër do të dukeshin si një vrimë e zezë e vetme, duke e bërë të vështirë dallimin midis të dyjave. Ky zbulim hap mundësi për kërkime të mëtejshme, pasi teoria mund të zbatohet gjithashtu për vrimat e zeza rrotulluese dhe potencialisht edhe vrimat e zeza të shumta.

Studimi u krye nga studiues nga Universiteti i Southampton, Universiteti i Kembrixhit dhe Universiteti i Barcelonës. Gjetjet e tyre u botuan në revistën Physical Review Letters dhe punimi u rishikua si një artikull i Viewpoint.

