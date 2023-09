Zbulohen valë të papritura radio me fillim të vonë nga vrimat e zeza supermasive

By

Një ekip astrofizikanësh ka bërë një zbulim intrigues në lidhje me valët e radios të emetuara nga vrimat e zeza supermasive. Ndryshe nga supozimet e mëparshme, këto valë radio mund të vazhdojnë për qindra ditë pasi vrima e zezë ka copëtuar një yll, duke sfiduar të kuptuarit tonë të këtyre fenomeneve kozmike.

Ekipi mblodhi të dhëna nga 24 vrima të zeza supermasive duke përdorur tre teleskopë radio: Very Large Array, MeerKAT dhe Australian Telescope Compact Array. Çuditërisht, ata zbuluan se dhjetë nga këto vrima të zeza emetuan valë radio 500 deri në 2,000 ditë pas ngjarjes fillestare të shqyerjes së yjeve.

Ky zbulim bie ndesh me besimet e mëparshme se valët e radios zvogëlohen brenda javëve ose muajve pas një përplasjeje të vrimës së zezë. Sipas astrofizikanes Yvette Cendes, autorja kryesore e studimit, kjo do të thotë se deri në gjysma e të gjitha vrimave të zeza që copëtojnë një yll vazhdojnë të emetojnë materiale vite më vonë, një fenomen që ajo i referohet si "gromësirë".

Kur një yll i afrohet shumë një vrime të zezë, tërheqja e tij e madhe gravitacionale e shtrin yllin në një formë si spageti. Kjo ngjarje e ndërprerjes së baticës prodhon një nga ndezjet optike më të ndritshme në Univers. Rreth 20 deri në 30 për qind e këtyre ngjarjeve rezultojnë në dalje të valëve të radios në fazat e hershme. Megjithatë, vetëm rreth 100 ngjarje të tilla janë vërejtur që nga vitet 1990.

Në mënyrë tipike, pasi të jetë vërejtur drita e ndritshme fillestare nga një ngjarje e ndërprerjes së baticës, studiuesit priren të zhvendosin fokusin e tyre diku tjetër. Megjithatë, zbulimi i mëparshëm i ekipit të një vrime të zezë që lëshon valë radio vite pasi gllabëroi një yll, ngjalli kuriozitet për sjelljen e vrimave të tjera të zeza.

Studiuesit propozojnë dy shpjegime për valët e radios me fillim të vonë. Është e mundur që të duhet kohë që mbeturinat rreth vrimës së zezë të vendosen në një orbitë të qëndrueshme. Përndryshe, mbeturinat mund të lidhen dobët me vrimën e zezë dhe të formojnë një mbështjellje sfere, e cila gradualisht tkurret për të formuar një disk grumbullimi. Ky formim i vonuar i diskut mund të shpjegojë emetimin e zgjatur të valëve të radios.

Ky studim sfidon të kuptuarit tonë se si vrimat e zeza supermasive ndërveprojnë me mjedisin e tyre. Hulumtime dhe vëzhgime të mëtejshme do të jenë të nevojshme për të zbuluar misterin e këtyre valëve të radios me fillim të vonë.

