Shkencëtarët prodhojnë fibra mëndafshi të merimangës me gjatësi të plotë duke përdorur krimbat e mëndafshit të modifikuar gjenetikisht

Shkencëtarët kanë arritur një përparim të madh duke prodhuar me sukses fibra mëndafshi të merimangës me gjatësi të plotë duke përdorur krimbat e mëndafshit të modifikuar gjenetikisht. Ky mëndafshi ka një potencial të jashtëzakonshëm si një alternativë e shkallëzuar, e qëndrueshme dhe me cilësi të lartë ndaj fibrave sintetike si najloni.

Mëndafshi i krimbit të mëndafshit është e vetmja fibër mëndafshi shtazore që prodhohet komercialisht në një shkallë të gjerë, falë teknikave të mirëpërcaktuara të rritjes. Megjithatë, mëndafshi konvencional i krimbit të mëndafshit ka një reputacion për të qenë i brishtë. Nga ana tjetër, mëndafshi i merimangës është tepër i fortë dhe i fortë. Sfida ka qenë gjetja e një mënyre për të prodhuar mëndafshin e merimangës në një shkallë të madhe për shkak të natyrës kanibaliste të merimangave.

Në këtë studim, studiuesit përdorën teknika të modifikimit gjenetik për të inxhinieruar krimbat e mëndafshit me aftësinë për të prodhuar fibra mëndafshi të merimangës. Ata futën një proteinë mëndafshi nga një merimangë që thurin rruzull në ADN-në e krimbit të mëndafshit, duke zëvendësuar gjenin përgjegjës për proteinën kryesore të mëndafshit të krimbit të mëndafshit. Kjo qasje, e njohur si CRISPR-Cas9, mundësoi aktivizimin e suksesshëm të gjenit të mëndafshit të merimangës pa ndërhyrë në prodhimin e mëndafshit natyral të krimbit të mëndafshit.

Fijet që rezultojnë tejkaluan pritjet, duke shfaqur forcë të lartë tërheqëse dhe qëndrueshmëri. Çuditërisht, fijet ishin gjithashtu më fleksibël sesa pritej. Ky zbulim ka implikime të rëndësishme për industri të ndryshme, duke përfshirë inxhinierinë biomjekësore, teknologjinë e hapësirës ajrore dhe materialet inteligjente për ushtrinë. Mëndafshi i merimangës i prodhuar është edhe gjashtë herë më i fortë se Kevlar, një material që përdoret zakonisht në jelekët antiplumb.

Studiuesit synojnë të përsosin më tej këtë proces duke zhvilluar krimba mëndafshi të modifikuar gjenetikisht të aftë për të prodhuar fibra mëndafshi të merimangës duke përdorur aminoacide natyrale dhe të krijuara. Ata besojnë se kjo qasje ka potencial të madh për të krijuar fibra mëndafshi edhe më të forta dhe më të gjithanshme.

Aftësia për të prodhuar fibra mëndafshi të merimangës duke përdorur krimba mëndafshi të modifikuar gjenetikisht jo vetëm që ofron një alternativë të qëndrueshme ndaj fibrave sintetike, por gjithashtu paraqet mundësi për adresimin e kërkesave globale. Fijet mund të përdoren si qepje kirurgjikale, duke adresuar nevojën për mbi 300 milionë procedura në vit.

Burimet:

- Universiteti Donghua

– EurekAlert