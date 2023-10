Ekipi i Teleskopit Hapësinor Roman Nancy Grace i NASA-s po përgatitet në mënyrë aktive për prodhimin e gjerë të të dhënave të misionit. Ekipet e infrastrukturës janë përzgjedhur për të krijuar simulime, për të bashkëpunuar me teleskopë të tjerë dhe për të kalibruar mjetet e teleskopit. Qëllimi është të pajisemi plotësisht deri në nisjen e majit 2027 për të zbuluar objekte të shumta kozmike dhe për të zgjidhur mistere si energjia e errët.

Teleskopi Hapësinor Roman Nancy Grace, i njohur gjithashtu si Teleskopi Hapësinor Romak, është një teleskop hapësinor që po zhvillohet nga NASA. Ai është emëruar për nder të Nancy Grace Roman, një astrofizikane pioniere, e cila ka ndihmuar në zhvillimin e Teleskopit Hapësinor Hubble. Teleskopi Hapësinor Romak do të studiojë një gamë të gjerë fenomenesh kozmike, duke përfshirë zgjerimin e universit, formimin dhe evolucionin e galaktikave dhe kërkimin e ekzoplaneteve.

Për të mbështetur përmbytjen e të dhënave të misionit, ekipet e infrastrukturës do të krijojnë simulime, do të vëzhgojnë qiejt me teleskopë të tjerë dhe do të kalibrojnë komponentët e Teleskopit Hapësinor Romak. Kjo punë përgatitore do të maksimizojë potencialin shkencor të misionit. Bashkëpunimi me observatorë të tjerë, si Teleskopi Hapësinor Hubble, Observatori Keck dhe PRIME, do të optimizojë planin e vëzhgimit të Romanit dhe do të përmirësojë të kuptuarit e të dhënave që do të japë.

Simulimet luajnë një rol qendror në përpjekjet përgatitore. Ato i lejojnë shkencëtarët të testojnë algoritmet, të vlerësojnë kthimin shkencor të teleskopit dhe të rregullojnë strategjitë e vëzhgimit. Algoritmet e mësimit të makinerive do të përdoren për të gjetur automatikisht fenomenet kozmike brenda grupit të të dhënave masive të mbledhur nga Teleskopi Hapësinor Romak.

Duke shfrytëzuar ekspertizën dhe bashkëpunimin e shkencëtarëve në mbarë botën, ekipi i Teleskopit Hapësinor Romak synon të hedhë themelet për zbulime të fuqishme shkencore që nga nisja e misionit. Misioni do të grumbullojë triliona matje individuale të yjeve dhe galaktikave gjatë misionit të tij parësor pesë-vjeçar, duke i bërë teknikat efikase të analizës së të dhënave vendimtare.

Në përgjithësi, teleskopi hapësinor Roman Nancy Grace është gati të avancojë të kuptuarit tonë për universin duke zbuluar objekte të reja kozmike dhe duke hedhur dritë mbi mistere të tilla si energjia e errët.

Burimet:

– NASA: Administrata Kombëtare e Aeronautikës dhe Hapësirës (NASA)

– Teleskopi Hapësinor Romak: Teleskopi Hapësinor Roman Nancy Grace (Teleskopi Sondazh me Fushë të Gjerë Infrared, ose WFIRST)