Teleskopi Webb zbulon metanin dhe dioksidin e karbonit në atmosferën e ekzoplanetit K2-18 b

Një hetim i ri i kryer nga teleskopi hapësinor James Webb i NASA-s ka zbuluar praninë e molekulave që përmbajnë karbon, duke përfshirë metanin dhe dioksidin e karbonit, në atmosferën e ekzoplanetit K2-18 b. K2-18 b, i cili është 8.6 herë më i madh se Toka, rrotullohet rreth një ylli xhuxh të ftohtë në zonën e banueshme dhe ndodhet 120 vite dritë larg nga Toka.

Këto gjetje i shtohen studimeve të fundit që sugjerojnë se K2-18 b mund të jetë një ekzoplanet Hycean, që do të thotë se ka potencialin të zotërojë një atmosferë të pasur me hidrogjen dhe një sipërfaqe të mbuluar nga oqeani. Ky zbulim ofron një pamje magjepsëse në një planet të ndryshëm nga çdo gjë në Sistemin tonë Diellor dhe ngre perspektiva interesante rreth botëve potencialisht të banueshme diku tjetër në Univers.

Teleskopi Hapësinor James Webb mori spektrat e K2-18 b, të cilat shfaqnin një bollëk metani dhe dioksid karboni në atmosferën e ekzoplanetit. Mungesa e amoniakut mbështet më tej hipotezën se mund të ketë një oqean uji nën një atmosferë të pasur me hidrogjen në K2-18 b. Për më tepër, ekzistonte një zbulim i mundshëm i një molekule të quajtur dimetil sulfid, e cila në Tokë prodhohet vetëm nga jeta. Megjithatë, kërkohet vërtetim i mëtejshëm për të konfirmuar praninë e tij.

Sugjerimi se K2-18 b mund të jetë një ekzoplanet Hycean është intrigues sepse këto botë besohet të jenë mjedise premtuese për të kërkuar prova të jetës në ekzoplanete. Botët më të mëdha Hycean janë dukshëm më të favorshme për vëzhgimet atmosferike, krahasuar me planetët më të vegjël shkëmborë.

Ndërsa K2-18 b shtrihet në zonën e banueshme dhe përmban molekula që përmbajnë karbon, kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se planeti mund të mbajë jetë. Madhësia e tij e madhe sugjeron praninë e një manteli të madh akulli me presion të lartë në brendësi të tij, të ngjashëm me Neptunin.

Këto zbulime theksojnë rëndësinë e shqyrtimit të mjediseve të ndryshme të banueshme në kërkimin e jetës në vende të tjera në univers. Vëzhgimet e ardhshme me teleskopin hapësinor James Webb do të ofrojnë njohuri të mëtejshme në atmosferën e K2-18 b dhe potencialisht do të konfirmojnë praninë e sulfidit dimetil.

– Ekzoplanet: Një ekzoplanet (ose planet ekstradiellor) është një planet që ndodhet jashtë Sistemit tonë Diellor, që rrotullohet rreth një ylli të ndryshëm nga Dielli.

– NASA: E themeluar në vitin 1958, Administrata Kombëtare e Aeronautikës dhe Hapësirës (NASA) është një agjenci e pavarur e Qeverisë Federale të Shteteve të Bashkuara që fokusohet në eksplorimin e hapësirës dhe kërkimin shkencor.

– Teleskopi Hapësinor James Webb: Teleskopi Hapësinor James Webb (JWST ose Webb) është një observator me rreze infra të kuqe orbitale që plotëson zbulimet e teleskopit hapësinor Hubble.