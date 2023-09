Ndikimet e zhvendosjes zbutëse në bretkosat e ndotura në Kolumbia: Një studim nga studenti i UBC

By

Megan Winand, një studente master në Universitetin e Kolumbisë Britanike, ka kryer një studim mbi ndikimet e zhvendosjes së masave zbutëse në bretkosat me pika në Kolumbi. Translokimi i zbutjes i referohet lëvizjes së kafshëve nga një vend në tjetrin gjatë projekteve të ndërtimit ose zhvillimit për të ruajtur habitatin e tyre. Kjo praktikë mori vëmendjen gjatë Lojërave Olimpike Dimërore 2010 në Vankuver dhe Whistler, kur më shumë se 1,000 amfibë, përfshirë bretkosën me këmbë të kuqe, u zhvendosën me kujdes.

Bretkosat me njolla të Kolumbisë konsiderohen si një "specie tregues" e rëndësishme sepse ato mund të ofrojnë një pasqyrë të shëndetit të përgjithshëm të një ekosistemi. Ato janë gjithashtu një pjesë thelbësore e rrjetës ushqimore, duke shërbyer si burim ushqimi për disa kafshë, ndërsa kontrollojnë popullatën e specieve të renditura më të ulëta si insektet. Pavarësisht nga përdorimi në rritje i zhvendosjes zbutëse në British Columbia, dihet pak për efektivitetin e tij dhe ndikimet afatgjata në kafshët e zhvendosura.

Studimi i Winand u zhvillua në ligatinën Mayook pranë Cranbrook në juglindje të pes. Ajo përdori gjurmues radioje dhe etiketa transponderësh mbi bretkosat për të gjurmuar lëvizjet e tyre dhe dokumentoi matjet e tyre gjatë gjithë verës. Bretkosat u ndanë në tre grupe: njëra u la në habitatin e tyre origjinal si grup kontrolli, tjetra u zhvendos në një distancë të shkurtër prej rreth një kilometër dhe e treta u zhvendos në një distancë më të largët prej rreth pesë kilometrash.

Edhe pse rezultatet e studimit janë ende duke u analizuar, Winand shpreson se kërkimi i saj do të hedhë dritë mbi mbijetesën dhe lëvizjen e bretkosave të zhvendosura. Për më tepër, ajo beson se gjetjet e saj mund të ndihmojnë në adresimin e pyetjeve më komplekse që lidhen me konkurrencën e burimeve, disponueshmërinë e ushqimit, transmetimin e sëmundjeve dhe ndikimet gjenetike.

Studimi dyvjeçar është në partneritet me Ducks Unlimited Canada dhe Ministrinë BC të Ujit, Tokës dhe Administrimit të Burimeve. Ai përfaqëson një hap të parë vendimtar në kuptimin e efekteve të zhvendosjes së zbutjes, një temë e nën-hulumtuar në fushën e ruajtjes së kafshëve të egra. Duke zgjeruar njohuritë tona në këtë fushë, studiuesit mund të zhvillojnë qasje më efektive dhe të informuara për ruajtjen e habitateve të kafshëve gjatë projekteve të ndërtimit dhe zhvillimit.

Burimet:

– Universiteti i Kolumbisë Britanike

– CBC News