Hapësira e Aksiomës Përgatitja për Misionin Ax-3 në ISS

Axiom Space po përgatitet për misionin e saj të ardhshëm Ax-3, i cili do të nisë në janar në bordin e një anije kozmike SpaceX Crew Dragon, e nisur për në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës (ISS). Misioni do të komandohet nga ish-astronauti i NASA-s Michael López-Alegría, i cili do të drejtojë një ekuipazh të përbërë nga tre klientë: Walter Villadei nga Italia, Alper Gezeravcı nga Turqia dhe Marcus Wandt nga Suedia.

Gjatë një konference të fundit, López-Alegría dhe shokët e tij të ekuipazhit diskutuan regjimin e trajnimit për misionin e parashikuar dy-javor. Ata theksuan se trajnimi për Ax-3 është rafinuar bazuar në mësimet e nxjerra nga misionet e mëparshme të Axiom Space, si Ax-1, të cilin López-Alegría e komandoi në vitin 2021. Një ndryshim i dukshëm në trajnim është një fokus më i fortë në optimizimin e aftësitë e menaxhimit të kohës së ekuipazhit gjatë qëndrimit në ISS, duke e njohur atë si një aspekt thelbësor të operacioneve të tyre. Ky rregullim synon t'i mundësojë López-Alegría-s të ofrojë ndihmë më efektive për shokët e tij të ekuipazhit dhe të zvogëlojë mbështetjen e tyre tek astronautët profesionistë në bord.

Sfondi i fortë i ekuipazhit si pilotë ushtarakë ka rezultuar gjithashtu të jetë i favorshëm. Të katër anëtarët e ekipit kanë përvojë si pilotë ushtarakë, me Gezeravcı dhe Villadei që aktualisht shërbejnë në forcat ajrore të vendeve të tyre. Ky trajnim dhe përvojë e gjerë i kanë përgatitur ata në mënyrë adekuate për misionin në ISS.

Trajnimi i vazhdueshëm, i cili filloi afërsisht gjashtë muaj më parë, është mbështetur nga përvoja e mëparshme e ekuipazhit në avionët ushtarakë, duke i dhënë atyre një avantazh të rëndësishëm gjatë gjithë procesit të trajnimit. Villadei, i cili do të shërbejë si pilot për Ax-3, sjell përvojë të vlefshme nga fluturimi i tij në hapësirë ​​në qershor në misionin e parë komercial SpaceShipTwo të Virgin Galactic, Galactic 01. Ky fluturim suborbital i mundësoi atij të testonte aftësitë dhe qasjet që mund të aplikoheshin në një misioni i mëvonshëm ISS.

Në përgjithësi, ekuipazhi është i sigurt në trajnimin e tyre dhe ndihet i përgatitur mirë për misionin Ax-3. Wandt, astronauti "rezervë" i zgjedhur nga Agjencia Evropiane e Hapësirës (ESA) më pak se një vit më parë, përmendi se trajnimi i tij ka përparuar me një ritëm të shpejtë. Edhe pse ai nuk e ka përfunduar ende programin e plotë të trajnimit të astronautëve të ESA-s, ai po ndërton trajnimin e misionit nga Axiom Space dhe ndihet i sigurt në aftësitë e tij.

Si përfundim, Axiom Space ka rafinuar programin e trajnimit për misionin e saj të ardhshëm Ax-3 për të siguruar gatishmërinë e ekuipazhit dhe për të optimizuar operacionet e tyre në ISS. Duke u fokusuar në menaxhimin e kohës dhe duke shfrytëzuar prejardhjen e pilotëve ushtarakë të ekuipazhit, Axiom Space është gati për një tjetër mision të suksesshëm astronaut privat në ISS.

