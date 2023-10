Hulumtimi i ri zbulon struktura unike të botëve të lavës

Një studim i kohëve të fundit mbi botët e llavës, ekzoplanetet me oqeane magmë, ka hedhur dritë mbi strukturat e tyre unike dhe potencialin për të mbajtur elementë jetikë. Këta ekzoplanetë masivë, të karakterizuar nga qiej të shkëlqyeshëm dhe dete vullkanike të valëzuar, nuk ngjajnë me asgjë në sistemin tonë diellor.

Gati 50% e të gjithë ekzoplaneteve shkëmborë të zbuluar deri më tani janë gjetur se ruajnë magmën në sipërfaqet e tyre. Kjo ka të ngjarë për shkak të afërsisë së tyre me yjet e tyre pritës, duke bërë që ata të rrotullohen në më pak se 10 ditë. Kushtet ekstreme me të cilat përballen këta planetë, të tilla si moti i ashpër dhe temperaturat ekstreme të sipërfaqes, i bëjnë ata jo mikpritës për jetën siç e njohim ne.

Në një studim të ri, shkencëtarët kanë treguar se këto oqeane të shkrirë kanë një ndikim të rëndësishëm në vetitë dhe shtigjet evolucionare të super-tokave të nxehta shkëmbore. Natyra e ngjeshshme e llavës bën që planetët e pasur me lavë pa atmosferë të jenë pak më të dendur se planetët e ngurtë me të njëjtën madhësi. Për më tepër, prania e oqeaneve magmë ndikon në strukturën e manteleve që rrethojnë bërthamën e një planeti.

Botët e llavës janë ende të nënstudiuara, duke e bërë të vështirë të kuptosh funksionet e tyre themelore. Megjithatë, ato ofrojnë njohuri të vlefshme për evolucionin e planetëve tokësorë. Autori kryesor i studimit, Kiersten Boley, i përshkruan botët e llavës si "gjëra shumë të çuditshme, shumë interesante" dhe thekson rëndësinë e të kuptuarit të elementeve thelbësore që i bëjnë ekzoplanetet unike.

55 Cancri e, një ekzoplanet që ndodhet 41 vite dritë larg, është një nga botët më të njohura të llavës. Ndërsa ka objekte vullkanike aktive në sistemin tonë diellor, nuk ka planetë të vërtetë llavë që shkencëtarët mund t'i studiojnë nga afër. Hetimi i përbërjes dhe evolucionit të oqeaneve magmë mund të sigurojë të dhëna për historinë e zjarrtë të Tokës.

Duke përdorur softuerin e modelimit të brendshëm të ekzoplaneteve Exoplex dhe të dhëna nga studimet e mëparshme, studiuesit simuluan skenarë evolucionar të një planeti të ngjashëm me Tokën me temperatura të ndryshme të sipërfaqes. Modelet e tyre zbuluan se mantelet e planetëve të oqeanit magmë mund të marrin tre forma: plotësisht të shkrirë, një oqean magmë në sipërfaqe, ose një strukturë me shtresa me një shtresë të fortë shkëmbi në mes.

Rezultatet tregojnë se forma e dytë dhe e tretë janë pak më të zakonshme se planetët që janë plotësisht të shkrirë. Përbërja e oqeaneve magmë ndikon në aftësinë e ekzoplaneteve pa atmosferë për të kapur elementë të paqëndrueshëm të nevojshëm për formimin e atmosferave të hershme. Kjo ka implikime për banueshmërinë e këtyre planetëve.

Në përgjithësi, ky hulumtim i ri ofron njohuri të vlefshme për strukturat unike dhe banueshmërinë e mundshme të botëve të lavës. Studimet e ardhshme duhet të përqendrohen në të kuptuarit e parametrave tokësorë, të tillë si graviteti i sipërfaqes, për të rritur më tej njohuritë tona për këta ekzoplanetë misterioz.

Burimet: The Astrophysical Journal