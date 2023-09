Dëshmitar Dritat Veriore në Irlandë: Udhëzuesi juaj për Fenomenin Natyror spektakolar

By

Dritat veriore, të njohura edhe si aurora borealis, janë një nga shfaqjet natyrore më mahnitëse në botë. Shumë njerëz mendojnë se ju duhet të udhëtoni në destinacione të largëta si Islanda ose Alaska për t'i parë ato, por lajmi i mirë është se ju mund të dëshmoni këtë fenomen mahnitës pikërisht këtu në Irlandë dhe Irlandën e Veriut.

Këto shfaqje mahnitëse të dritave jeshile, rozë, blu dhe vjollcë mund të shihen nga vende të ndryshme në të gjithë vendin. Nga bregu verior i Irlandës së Veriut dhe pjesë të bregut të Antrim në Co Mayo në bregun perëndimor të Irlandës, Ashbourne në Co Meath dhe madje edhe zona e Dublinit, ju keni një shans për të përjetuar këtë spektakël eterik.

Për të rritur shanset për të parë dritat veriore, ekuinoksi i ardhshëm më 23 shtator mund të jetë një kohë e favorshme. Ekuinoksi ndikon në fushën magnetike të Tokës dhe në pjerrësinë e planetit, gjë që mund të krijojë kushte ideale për shikimin e aurora, sipas David Moore, redaktor i revistës Astronomy Ireland.

Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se nuk ka asnjë garanci për të parë dritat veriore. Faktorë të tillë si aktiviteti diellor, mbulimi i reve dhe ndotja nga drita nga qytetet dhe qytezat mund të ndikojnë në dukshmërinë. Bregdeti verior rural i Irlandës së Veriut dhe vende si Mayo, të cilat ofrojnë pamje të papenguar të Oqeanit Atlantik, konsiderohen të jenë ndër vendet më të mira për shikimin e aurorës.

Aurora borealis është rezultat i shpërthimeve diellore, ose shpërthimeve në diell, të cilat lëshojnë miliarda tonë rrezatim në hapësirë. Këto grimca më pas përplasen me atmosferën e Tokës, duke krijuar ngjyrat e gjalla të dritave veriore. Normalisht, dritat formojnë një formë ovale rreth Polit të Veriut, por gjatë aktivitetit intensiv, aurora mund të shtrihet deri në jug deri në Irlandë.

Nëse jeni të etur për të parë aurorën, është thelbësore të gjeni një vend larg dritave të krijuara nga njeriu. Të jetosh në një qytet ose qytet mund t'ju lejojë vetëm të shihni ekranet kryesore, ndërsa të qenit në fshat me ndotje minimale nga drita mund të sigurojë një pamje më të mirë. Astronomia Irlanda ofron një shërbim alarmi aurora që parashikon gjasat e shikimeve bazuar në aktivitetin diellor.

Mos harroni, qielli i pastër është thelbësor për të parë dritat veriore, kështu që mbani një sy në kushtet e motit. Edhe pse Irlanda herë pas here përjeton mot me re dhe me shi, ka ende mundësi për të kapur një paraqitje të shkurtër të këtij fenomeni natyror mahnitës. Mbani një sy për alarmet e ardhshme të aurora dhe bëni plane për të përjetuar magjinë e dritave veriore në oborrin tuaj të shtëpisë.

Burimi: Belfast Live (Nuk ofrohen URL)