Astronomët gjejnë supernovën më të afërt me ultrazhveshje: SN 2021agco në UGC 3855

Një ekip astronomësh të udhëhequr nga Shengyu Yan i Universitetit Tsinghua në Pekin, Kinë, ka zbuluar një supernova të re ultra të zhveshur, SN 2021agco. Supernova u zbulua duke përdorur teleskopin Half Meter (HMT) në Observatorin Xingming në Kinë. SN 2021agco u gjet në galaktikën UGC 3855, e cila është afërsisht 130 milionë vite dritë larg.

Supernova me ultrazhveshje, si SN 2021agco, janë një lloj i rrallë supernova ku zarfi paraardhës i yllit është zhveshur jashtëzakonisht përpara shpërthimit. Kjo rezulton në karakteristika spektrale të ngjashme me supernova të tjera me mbështjellës të zhveshur (SNe Ib/Ic), por relativisht të zbehta. Zbulimi i SN 2021agco ofron një pasqyrë të vlefshme për humbjen e dhunshme të masës dhe zhveshjen e shtresave të jashtme që ndodh në këto lloje supernova.

Studiuesit vlerësuan se SN 2021agco kishte një masë ejeksioni prej rreth 0.26 masa diellore dhe një energji kinetike prej afërsisht 95.7 kundecilion erg. Ylli paraardhës mendohej se kishte një mbështjellës me një rreze prej 78.4 rreze diellore, një masë prej 0.1 masash diellore dhe një energji injeksioni prej 89.3 kundecilion erg.

Galaktika pritëse, UGC 3855, është një galaktikë spirale e ndërmjetme që është afërsisht 10.6 miliardë vjet e vjetër. Ka një masë prej rreth 2.6 miliardë masa diellore dhe një shkallë të ulët të formimit të yjeve prej 0.2 masa diellore në vit.

Ky zbulim nxjerr në pah rëndësinë e studimit të supernovave për të kuptuar më mirë evolucionin e yjeve dhe galaktikave. SN 2021agco përfaqëson shembullin më të afërt të njohur të një supernova ultra të zhveshur me Tokën, duke u ofruar astronomëve një mundësi unike për të studiuar vetitë dhe sjelljen e këtyre ngjarjeve të rralla kozmike.

Burimet:

"Zbulimi i Supernovës më të afërt me ultrazhveshje: SN 2021agco në UGC 3855" - arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2310.04827

Imazhi: Imazhet e fazës së hershme të fushës SN 2021agco të vëzhguara nga ATLAS dhe teleskopi gjysmë metër (HMT) me imazhet e mbetura me shabllonin e galaktikës pritës të zbritura. Kredia: arXiv (2023)

Përkufizime:

Supernova: Një shpërthim i fuqishëm dhe i ndritshëm yjor.

Supernova klasifikohen në bazë të spektrit të tyre atomik. Supernovave të tipit I u mungon hidrogjeni në spektrat e tyre, ndërsa supernova e tipit II kanë linja spektrale të hidrogjenit.

Lloji Ib Supernova: Një nënklasë supernovash me kolaps me bërthamë me mbështjellës të zhveshur, ku një yll masiv, me mbështjelljen e jashtme të hidrogjenit të hequr, shembet nën gravitetin e vet.

Supernova me ultrazhveshje: Një lloj i rrallë supernova ku mbështjellja e paraardhësve është zhveshur jashtëzakonisht përpara shpërthimit, duke rezultuar në karakteristika spektrale të ngjashme me SNe Ib/Ic, por relativisht të zbehta.

Masa e nxjerrjes: Masa e materialit të dëbuar gjatë një shpërthimi supernova.

Energjia kinetike: Energjia e lidhur me lëvizjen e një objekti.

Paraardhësi: Ylli që i nënshtrohet një shpërthimi supernova.

Rrezet diellore: Një njësi matëse e barabartë me rrezen e Diellit.

Një njësi matëse e barabartë me rrezen e Diellit. Shkalla e formimit të yjeve: Shpejtësia me të cilën formohen yjet e rinj brenda një galaktike.