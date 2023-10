A ka rrufe në Venus? Studimi i ri hedh dyshime

By

Ndryshe nga një hipotezë e gjatë, prania e vetëtimës në Venus është vënë në pikëpyetje nga shkencëtarët që analizojnë të dhënat e mbledhura nga Sonda Diellore Parker e NASA-s. Valët Whistler, valë radio me frekuencë të ulët që përshkojnë atmosferën përgjatë linjave të fushës magnetike, u zbuluan nga anija kozmike Pioneer Venus në 1978, duke çuar në propozimin që rrufeja gjeneron këto valë në Venus ashtu siç bën në Tokë. Megjithatë, një studim i fundit i udhëhequr nga Universiteti i Kolorados Boulder sfidon këtë interpretim.

Studiuesit ekzaminuan të dhënat nga Sonda Diellore Parker, e cila aktualisht është në një mision për të studiuar erërat diellore. Gjatë fluturimit të katërt të Venusit në vitin 2021, sensorët e sondës zbuluan valë të shumta Whistler. Në mënyrë domethënëse, këto valë u vëzhguan duke udhëtuar drejt planetit dhe jo në hapësirë, siç do të pritej nëse do të krijoheshin nga rrufeja. Harriet George, autori kryesor i studimit, shpjegoi se drejtimi i valës jepte të dhëna për pikën e tyre të origjinës, duke treguar se ato ka të ngjarë të ishin shkaktuar nga një proces në rajonin magneto bisht në anën e natës të Venusit.

Studiuesit vunë në dukje gjithashtu se nëse rrufetë do të ishin të zakonshme në Venus, Valët Whistler do të shoqëroheshin nga ndezje drite. Megjithatë, këto ngjarje të lidhura me rrufetë janë të rralla, duke sugjeruar një shkallë të ulët të shfaqjes së vetëtimave në planet. Në vend të kësaj, shkencëtarët propozuan që valët janë rezultat i rilidhjes magnetike, ku linjat e fushës magnetike të Venusit thyhen dhe rilidhen, duke lëshuar shpërthime energjie.

Mbledhja e mëtejshme e të dhënave nga fluturimi përfundimtar i sondës diellore Parker, i cili do ta sjellë atë brenda 250 milje nga sipërfaqja e planetit, kërkohet për të konfirmuar shtrirjen e aktivitetit të rrufesë në Venus. Rrallësia e mundësive për të kryer kërkime mbi Venusin nënvizon rëndësinë e këtij studimi për të kuptuar proceset atmosferike të planetit.

