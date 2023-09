Astronomët gjejnë vrimat e zeza më të afërta me Tokën në grupin Hyades

Astronomët kanë propozuar që vrimat e zeza më të afërta me Tokën mund të fshihen në grupin Hyades, i cili ndodhet afërsisht 150 vite dritë larg nga dielli. Ky zbulim sugjeron se këto vrima të zeza mund të jenë dëbuar nga grupi miliona vjet më parë dhe tani po enden vetëm nëpër galaktikë. Krahasuar me vrimën e zezë më të afërt të njohur më parë, këta kandidatë të rinj do të ishin rreth dhjetë herë më afër Tokës.

Grumbulli Hyades është një grup i hapur, i përbërë nga qindra yje në yjësinë e Demit. Grupet e hapura janë grupe yjesh që besohet se janë formuar në të njëjtën kohë nga e njëjta re gazi dhe pluhuri. Si rezultat, yjet brenda këtyre grupimeve ndajnë karakteristika të përbashkëta për sa i përket përbërjeve kimike dhe moshës.

Për të hetuar praninë e mundshme të vrimave të zeza në grupin Hyades, një ekip studiuesish të udhëhequr nga Stefano Torniamenti nga Universiteti i Padovës kryen simulime të lëvizjes dhe evolucionit të yjeve brenda grupit. Këto simulime përfshinin vrima të zeza dhe rezultatet u krahasuan me vëzhgimet e bëra nga teleskopi hapësinor Gaia në lidhje me shpejtësitë dhe pozicionet e yjeve në grumbull.

Studiuesit arritën në përfundimin se modelet e simulimit që përputheshin më mirë me vëzhgimet përfshinin dy ose tre vrima të zeza brenda grupit. Për më tepër, simulimet që llogaritnin vrimat e zeza që u hodhën nga Hyades jo më shumë se 150 milionë vjet më parë, u përputhën gjithashtu me të dhënat e Gaia. Kjo sugjeron që nëse vrimat e zeza do të dëboheshin me dhunë nga grupi, ekzistenca e tyre e mëparshme do të ishte ende e dukshme në popullatën yjore.

Edhe nëse vrimat e zeza tashmë janë larguar nga Hyades, simulimet tregojnë se ato do të mbeten vrimat e zeza më të afërta me Tokën. Të dhënat e mëparshme për vrimat e zeza më të afërta me Tokën, Gaia BH1 dhe Gaia BH2, u zbuluan këtë vit dhe ndodhen përkatësisht 1,560 dhe 3,800 vite dritë larg. Në krahasim, vrimat e zeza të mundshme në grupin Hyades do të ishin shumë më afër.

Hulumtimi nxjerr në pah ndikimin e teleskopit hapësinor Gaia, i cili ka lejuar astronomët të studiojnë pozicionet dhe lëvizjet individuale të yjeve në grupime si Hyades për herë të parë. Duke matur me saktësi pozicionet dhe lëvizjet e miliarda yjeve, Gaia mundëson zbulimin e ndikimeve gravitacionale nga objektet e fshehura si vrimat e zeza.

Gjetjet e këtij studimi hedhin dritë mbi praninë dhe shpërndarjen e vrimave të zeza në galaktikë dhe kontribuojnë në një kuptim më të mirë të evolucionit të grupimeve të yjeve. Hulumtimi u botua në "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society".

